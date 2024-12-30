Как легко очистить картошку для салатов: простой трюк на Новый год

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Приближение Нового года для многих связано с предновогодними хлопотами, включая приготовление праздничных блюд. Одной из главных задач становится варка картофеля для салатов, таких как оливье. Но удаление кожуры с варёных картофелин может отнять слишком много времени.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Хотите узнать простой способ сэкономить силы и время? Есть хитрый кулинарный приём, благодаря которому картофель будет очищаться буквально за пару секунд.

Секрет быстрой очистки

Перед тем как начать варку, сделайте следующее:

Сделайте надрезы. На каждом клубне прорежьте кожуру по центру, углубившись на пару миллиметров.

Начинайте варить. Поместите подготовленный картофель в кастрюлю с водой, как обычно.

Что делать после варки

Подготовьте холодную воду. Налейте в отдельную ёмкость холодную воду и добавьте лёд.

Остудите картофель. Переложите готовые клубни из горячей воды в ледяную. Температурный перепад сыграет свою роль.

Через пару секунд вы заметите, что кожура буквально "отпрыгивает" от картофелины. Оболочку удастся снять лёгким движением руки — быстро, без усилий и лишней возни.

Теперь у вас есть идеальный способ сэкономить время на кухне в канун праздника. Этот трюк особенно пригодится, если вы планируете готовить несколько блюд сразу.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

