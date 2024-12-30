Приготовьте оригинальный салат с креветками и рукколой без майонеза

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Способ приготовления

1. Подготовка сухариков: нарежьте белый тостовый хлеб на кубики, сбрызните растительным маслом и посыпьте универсальной приправой. Запекайте в духовке при температуре 200°C в режиме конвекции около 5 минут.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

2. Маринование креветок: смешайте соевый соус с тремя зубчиками чеснока, пропущенными через пресс. Замаринуйте креветки в этой смеси примерно на 10 минут, пока будете готовить остальные ингредиенты.

3. Авокадо: очистите два авокадо от кожуры, удалите косточки и нарежьте мякоть на мелкие кубики. Важно, чтобы авокадо были спелыми и мягкими.

4. Обжарка креветок: на сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте замаринованные креветки до легкого румянца. Важно слить лишний маринад, чтобы креветки не стали слишком водянистыми и резиновыми. Дождитесь полного охлаждения креветок перед добавлением в салат.

5. Сборка салата: соедините рукколу, нарезанное авокадо и обжаренные креветки. Добавьте тертый пармезан, пару капель лимонного сока и заправьте оливковым маслом. Все тщательно перемешайте.

6. Подача: подавайте салат порционно, добавив в каждую тарелку свежевыжатые сухарики и слегка посыпав тертым пармезаном для украшения.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

