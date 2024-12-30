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Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два

1:14
Еда

Ингредиенты

  1. Вареная колбаса – 300 г.
  2. Вареная морковь – 1 крупная или 2 небольшие.
  3. Свежие огурцы – 2 штуки.
  4. Консервированная кукуруза – 1 банка.
  5. Вареные яйца – 4 штуки.
  6. Твердый сыр – 180 г.
  7. Майонез.
  8. Зеленый лук (перья) – для украшения.

Приготовление

Сначала необходимо подготовить овощи и яйца. Отвариваем морковь и яйца, полностью охлаждаем их, а затем натираем на крупной терке. Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Колбасу также нарезаем маленькими кусочками. Вместо колбасы можно взять копченую курицу.

Салат с сыром и болгарским перцем
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Салат с сыром и болгарским перцем

Теперь приступаем к сборке салата. Первым слоем выкладываем тертую морковь, смазываем ее майонезом. Следующим слоем идет нарезанная колбаса, которую тоже покрываем небольшим количеством майонеза. Далее равномерно распределяем слой консервированной кукурузы и вареных яиц. Опять делаем сетку из майонеза, сверху кладем огурцы и завершаем салат слоем тертого сыра. Для украшения используем мелко нарезанный зеленый лук.

 

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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