Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Вареная колбаса – 300 г. Вареная морковь – 1 крупная или 2 небольшие. Свежие огурцы – 2 штуки. Консервированная кукуруза – 1 банка. Вареные яйца – 4 штуки. Твердый сыр – 180 г. Майонез. Зеленый лук (перья) – для украшения.

Приготовление

Сначала необходимо подготовить овощи и яйца. Отвариваем морковь и яйца, полностью охлаждаем их, а затем натираем на крупной терке. Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Колбасу также нарезаем маленькими кусочками. Вместо колбасы можно взять копченую курицу.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Салат с сыром и болгарским перцем

Теперь приступаем к сборке салата. Первым слоем выкладываем тертую морковь, смазываем ее майонезом. Следующим слоем идет нарезанная колбаса, которую тоже покрываем небольшим количеством майонеза. Далее равномерно распределяем слой консервированной кукурузы и вареных яиц. Опять делаем сетку из майонеза, сверху кладем огурцы и завершаем салат слоем тертого сыра. Для украшения используем мелко нарезанный зеленый лук.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

