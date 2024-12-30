Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два

Сначала необходимо подготовить овощи и яйца. Отвариваем морковь и яйца, полностью охлаждаем их, а затем натираем на крупной терке. Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Колбасу также нарезаем маленькими кусочками. Вместо колбасы можно взять копченую курицу.
Теперь приступаем к сборке салата. Первым слоем выкладываем тертую морковь, смазываем ее майонезом. Следующим слоем идет нарезанная колбаса, которую тоже покрываем небольшим количеством майонеза. Далее равномерно распределяем слой консервированной кукурузы и вареных яиц. Опять делаем сетку из майонеза, сверху кладем огурцы и завершаем салат слоем тертого сыра. Для украшения используем мелко нарезанный зеленый лук.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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