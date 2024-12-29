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Как сделать глинтвейн без алкоголя: секреты приготовления

1:42
Еда

Глинтвейн — не просто напиток, а настоящий символ зимних праздников. Его запах наполняет дом атмосферой уюта и тепла, создавая ощущение праздника. И самое интересное — его можно приготовить без алкоголя, используя вместо вина сок красного винограда.

Глинтвейн
Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Глинтвейн

Один из ключевых моментов в приготовлении — выбор ингредиентов, который можно адаптировать в зависимости от вкусовых предпочтений. Для этого понадобятся следующие продукты:

  • апельсин или апельсиновая кожура (свежая или сухая);
  • три лимона или их кожура (свежая или сухая);
  • 12 бутонов сушеной гвоздики;
  • два мандарина;
  • две бутылки красного вина (по 750 мл) или 1,5-2 литра виноградного сока;
  • две палочки корицы;
  • 150 граммов сахара (по желанию);
  • бренди (по желанию).

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Начните с того, что чистим апельсины и лимоны, отжимаем их сок, а цедру откладываем.
  2. Проткните мандарины гвоздикой.
  3. В кастрюле с толстым дном смешайте вино (или сок) с 1,2 литра холодной воды, добавьте цедру и сок цитрусовых.
  4. Положите туда же мандарины с гвоздикой и палочки корицы.
  5. Доведите смесь до кипения, после чего уменьшите огонь, накройте кастрюлю и варите еще около часа.
  6. В процессе добавляйте сахар по вкусу, пока напиток не станет достаточно сладким.
  7. Процеживаем и подаем горячим в чашках.
  8. Готовый глинтвейн наполнит ваш дом невероятным ароматом и подарит атмосферу настоящего зимнего праздника.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein - горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70-80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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