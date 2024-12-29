Как сделать глинтвейн без алкоголя: секреты приготовления

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Глинтвейн — не просто напиток, а настоящий символ зимних праздников. Его запах наполняет дом атмосферой уюта и тепла, создавая ощущение праздника. И самое интересное — его можно приготовить без алкоголя, используя вместо вина сок красного винограда.

Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Глинтвейн

Один из ключевых моментов в приготовлении — выбор ингредиентов, который можно адаптировать в зависимости от вкусовых предпочтений. Для этого понадобятся следующие продукты:

апельсин или апельсиновая кожура (свежая или сухая);

три лимона или их кожура (свежая или сухая);

12 бутонов сушеной гвоздики;

два мандарина;

две бутылки красного вина (по 750 мл) или 1,5-2 литра виноградного сока;

две палочки корицы;

150 граммов сахара (по желанию);

бренди (по желанию).

Пошаговый процесс приготовления:

Начните с того, что чистим апельсины и лимоны, отжимаем их сок, а цедру откладываем. Проткните мандарины гвоздикой. В кастрюле с толстым дном смешайте вино (или сок) с 1,2 литра холодной воды, добавьте цедру и сок цитрусовых. Положите туда же мандарины с гвоздикой и палочки корицы. Доведите смесь до кипения, после чего уменьшите огонь, накройте кастрюлю и варите еще около часа. В процессе добавляйте сахар по вкусу, пока напиток не станет достаточно сладким. Процеживаем и подаем горячим в чашках. Готовый глинтвейн наполнит ваш дом невероятным ароматом и подарит атмосферу настоящего зимнего праздника.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein - горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70-80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).



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