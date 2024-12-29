Яркий зимний салат: секрет свежести в каждом кусочке

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт яркого и полезного зимнего салата из краснокочанной капусты, моркови и кунжута. Это блюдо не только украсит ваш стол, но и обогатит рацион витаминами в холодное время года.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain заправка для салата

Ингредиенты:

1 небольшая головка краснокочанной капусты

2 средние моркови

2 ст. л. кунжутных семян

3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ч. л. меда

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Подготовка овощей:

Тонко нашинкуйте краснокочанную капусту.

Очистите и натрите морковь на крупной терке.

Обжарка кунжута:

На сухой сковороде слегка подрумяньте кунжутные семена до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания.

Приготовление заправки:

В миске смешайте оливковое масло, яблочный уксус и мед до однородной консистенции.

Приправьте солью и перцем по вкусу.

Сборка салата:

В большой миске соедините капусту и морковь.

Полейте овощи заправкой и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались.

Посыпьте салат обжаренным кунжутом и еще раз аккуратно перемешайте.

Подача:

Дайте салату настояться в холодильнике около 30 минут для лучшего раскрытия вкусов.

Подавайте охлажденным в качестве самостоятельного блюда или гарнира.

Полезные советы:

Для усиления вкуса можно добавить немного измельченного чеснока в заправку.

Если предпочитаете более сладкий вкус, увеличьте количество меда в заправке.

Салат хранится в холодильнике до 2 дней, сохраняя свежесть и хрустящую текстуру.

Преимущества блюда:

Богат витаминами: Краснокочанная капуста и морковь являются отличными источниками витаминов A, C и K.

Низкокалорийный: Идеально подходит для тех, кто следит за калорийностью рациона.

Простота приготовления: Не требует сложных кулинарных навыков и занимает минимум времени.

Уточнения

Краснокочанная капуста - овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.



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