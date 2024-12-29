Яркий зимний салат: секрет свежести в каждом кусочке
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Предлагаем вам рецепт яркого и полезного зимнего салата из краснокочанной капусты, моркови и кунжута. Это блюдо не только украсит ваш стол, но и обогатит рацион витаминами в холодное время года.
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заправка для салата
Ингредиенты:
- 1 небольшая головка краснокочанной капусты
- 2 средние моркови
- 2 ст. л. кунжутных семян
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ч. л. меда
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Подготовка овощей:
- Тонко нашинкуйте краснокочанную капусту.
- Очистите и натрите морковь на крупной терке.
Обжарка кунжута:
- На сухой сковороде слегка подрумяньте кунжутные семена до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания.
Приготовление заправки:
- В миске смешайте оливковое масло, яблочный уксус и мед до однородной консистенции.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
Сборка салата:
- В большой миске соедините капусту и морковь.
- Полейте овощи заправкой и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались.
- Посыпьте салат обжаренным кунжутом и еще раз аккуратно перемешайте.
Подача:
- Дайте салату настояться в холодильнике около 30 минут для лучшего раскрытия вкусов.
- Подавайте охлажденным в качестве самостоятельного блюда или гарнира.
Полезные советы:
- Для усиления вкуса можно добавить немного измельченного чеснока в заправку.
- Если предпочитаете более сладкий вкус, увеличьте количество меда в заправке.
- Салат хранится в холодильнике до 2 дней, сохраняя свежесть и хрустящую текстуру.
Преимущества блюда:
Богат витаминами: Краснокочанная капуста и морковь являются отличными источниками витаминов A, C и K.
Низкокалорийный: Идеально подходит для тех, кто следит за калорийностью рациона.
Простота приготовления: Не требует сложных кулинарных навыков и занимает минимум времени.
Уточнения
Краснокочанная капуста - овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина