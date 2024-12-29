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Яркий зимний салат: секрет свежести в каждом кусочке

2:10
Еда

Предлагаем вам рецепт яркого и полезного зимнего салата из краснокочанной капусты, моркови и кунжута. Это блюдо не только украсит ваш стол, но и обогатит рацион витаминами в холодное время года.

заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
заправка для салата

Ингредиенты:

  • 1 небольшая головка краснокочанной капусты
  • 2 средние моркови
  • 2 ст. л. кунжутных семян
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ч. л. меда
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Подготовка овощей:

  • Тонко нашинкуйте краснокочанную капусту.
  • Очистите и натрите морковь на крупной терке.

Обжарка кунжута:

  • На сухой сковороде слегка подрумяньте кунжутные семена до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания.

Приготовление заправки:

  • В миске смешайте оливковое масло, яблочный уксус и мед до однородной консистенции.
  • Приправьте солью и перцем по вкусу.

Сборка салата:

  • В большой миске соедините капусту и морковь.
  • Полейте овощи заправкой и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались.
  • Посыпьте салат обжаренным кунжутом и еще раз аккуратно перемешайте.

Подача:

  • Дайте салату настояться в холодильнике около 30 минут для лучшего раскрытия вкусов.
  • Подавайте охлажденным в качестве самостоятельного блюда или гарнира.

Полезные советы:

  • Для усиления вкуса можно добавить немного измельченного чеснока в заправку.
  • Если предпочитаете более сладкий вкус, увеличьте количество меда в заправке.
  • Салат хранится в холодильнике до 2 дней, сохраняя свежесть и хрустящую текстуру.

Преимущества блюда:

Богат витаминами: Краснокочанная капуста и морковь являются отличными источниками витаминов A, C и K.

Низкокалорийный: Идеально подходит для тех, кто следит за калорийностью рациона.
Простота приготовления: Не требует сложных кулинарных навыков и занимает минимум времени.

Уточнения

Краснокочанная капуста - овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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