Почему сыр с плесенью не вредит здоровью?

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр с плесенью считается изысканным деликатесом, тогда как плесневелый сыр, возникший в результате порчи, представляет собой потенциально опасный продукт, который следует выбрасывать. Диетолог Марина Степаненко объясняет, в чем заключается важная разница.

Фото: freepik сыр с плесенью

На самом деле, плесени на сырах бывают разные: некоторые из них небезопасны, а другие специальные — голубая или белая. Если сыр испортился в процессе хранения и был поражен плесневыми грибами, его нельзя употреблять. В то время как специальные сорта сыра, такие как рокфор и дорблю, получают с помощью определенных культур бактерий рода пенициллин.

Процесс производства таких сыров тщательно контролируется специалистами: они вводят споры плесени в сырное тесто, что позволяет плесени развиваться под их наблюдением. В нужный момент рост плесени останавливается путем ограничения доступа кислорода, что позволяет сохранить лучшие качества продукта.

По словам диетолога в интервью с изданием "Клопс", так называемая "благородная" плесень не представляет угрозы для здоровья. Более того, некоторые исследования указывают на потенциальную пользу камамбера — еще одного сыра с плесенью, который может положительно влиять на функции мозга и способствовать улучшению памяти. Однако основным мотивом выбора сыра остается его уникальный вкус, а не лечебные свойства.

Уточнения

Пеницилли́н (пенициллин G (PCN G) или просто пенициллин (PCN)) — антибиотик, получаемый из плесневого гриба пеницилла.

