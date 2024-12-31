Как часто можно есть макароны? Доктор Мясников ответил на вопрос

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует мнение, что макароны относятся к категории нездоровой пищи, однако это не совсем верно. Теледоктор Александр Мясников пояснил ситуацию.

Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста, макароны

В своей авторской программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач поделился своей любовью к макаронам, указав на их ценность как источника растительного белка. Они также богаты важными микроэлементами, такими как селен, цинк, медь и магний — все это необходимо для правильного функционирования организма.

Тем не менее, не все макароны одинаково полезны. На что следует обратить внимание при покупке? По словам специалиста, важен цвет продукции: стоит выбирать только тёмные сорта, которые изготовлены из неочищенной пшеницы. Именно такие макароны принесут наибольшую пользу и могут быть включены в ежедневный рацион.

"Ведь в макаронах есть одна особенность: когда ты их начинаешь есть, то остановиться не можешь. Вы можете оставить какую-нибудь куропатку с трюфелями на тарелке, но макароны чтобы оставались — я такого не помню и не знаю!" — с иронией отметил телеведущий.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

