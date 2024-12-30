Теледоктор Мясников обозначил, чем полезна кабачковая икра

Кабачковая икра — это один из наиболее доступных консервированных продуктов на рынке. Она всегда в наличии, а цены на нее вполне оправданы. Но какую пользу она приносит нашему организму? На этот вопрос ответил известный теледоктор Александр Мясников.
В программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач подчеркнул, что основная польза заключается не в икре, а в самих кабачках, которые содержат большое количество клетчатки. Эта клетчатка хорошо растворяется в воде и оказывает позитивное влияние на здоровье.
Кроме того, кабачки являются источником важных микроэлементов и антиоксидантов, включая витамин С. Он известен своей способностью укреплять иммунную систему, способствовать заживлению ран и поддерживать упругость кожи. Вдобавок, витамин С помогает замедлить процессы старения организма.
"Кабачок крайне полезен не только для сердечно-сосудистой системы, но также для пищеварения и кожи", — подчеркнул теледоктор.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
Кабачковая икра — один из видов овощной икры.
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