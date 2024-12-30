Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выкидывайте кожуру от мандаринов — она вам ещё пригодится
Как подсолнечник превращает почву в золото: секреты успешного садоводства
Фигура мечты за три месяца: два условия, чтобы похудеть
Соседи выжили Сергея Зверева из собственной квартиры
Гигант за 70 тысяч: этот котенок может стать самым крупным в вашем доме
Профилактика вросших ногтей: правильная техника ухода
Пионы зацветут, если использовать это удобрение — узнайте секрет
Как правильно утеплить крышу в частном доме: практическое руководство
Новый хит новогоднего стола: блюдо, которое удивит всех за секунды

Теледоктор Мясников обозначил, чем полезна кабачковая икра

1:04
Еда

Кабачковая икра — это один из наиболее доступных консервированных продуктов на рынке. Она всегда в наличии, а цены на нее вполне оправданы. Но какую пользу она приносит нашему организму? На этот вопрос ответил известный теледоктор Александр Мясников.

Икра из кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Икра из кабачков

В программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач подчеркнул, что основная польза заключается не в икре, а в самих кабачках, которые содержат большое количество клетчатки. Эта клетчатка хорошо растворяется в воде и оказывает позитивное влияние на здоровье.

Кроме того, кабачки являются источником важных микроэлементов и антиоксидантов, включая витамин С. Он известен своей способностью укреплять иммунную систему, способствовать заживлению ран и поддерживать упругость кожи. Вдобавок, витамин С помогает замедлить процессы старения организма.

"Кабачок крайне полезен не только для сердечно-сосудистой системы, но также для пищеварения и кожи", — подчеркнул теледоктор.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко Аудио 
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке
Шоу-бизнес
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке Аудио 
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Соседи выжили Сергея Зверева из собственной квартиры
Гигант за 70 тысяч: этот котенок может стать самым крупным в вашем доме
Профилактика вросших ногтей: правильная техника ухода
Пионы зацветут, если использовать это удобрение — узнайте секрет
Как правильно утеплить крышу в частном доме: практическое руководство
Новый хит новогоднего стола: блюдо, которое удивит всех за секунды
Минута как вечность: что влияет на восприятие времени
Сбербанк требует компенсацию убытков от Euroclear
Нестандартное применение рекламных листовок в быту
Три продукта, которые могут помочь очистить кишечник от токсинов, способствующих развитию рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.