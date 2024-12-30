Рецепт вкусной и полезной запеканки из тыквы

Сезон тыквы подошел к концу, и у многих из нас в доме все еще остались эти яркие плоды. Хотя тыква обладает хорошей сохранностью, не стоит оставлять ее без внимания на долгое время. Вместо этого можно создать из нее вкусную и полезную запеканку.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Натрите тыкву на мелкой тёрке или измельчите в блендере, следя за тем, чтобы она не стала пюре. Затем приготовьте опару: в теплой воде разведите дрожжи и кукурузный крахмал, уберите смесь в тепло на один час.
В следующем шаге взбейте яйца с заменителем сахара, добавьте оливковое масло и овсяные отруби. Этот состав соедините с натертой тыквой и добавленной опарой. Оставьте тесто на 45 минут, после чего выпекайте при температуре 180°C.
Для одного килограмма тыквы вам понадобятся: три яйца, три столовые ложки овсяных отрубей, две чайные ложки сахарозаменителя и столовая ложка оливкового масла. Для опары используйте: ¼ стакана воды, одну столовую ложку кукурузного крахмала и 25 г свежих дрожжей.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
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