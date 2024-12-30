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Рецепт вкусной и полезной запеканки из тыквы

1:23
Еда

Сезон тыквы подошел к концу, и у многих из нас в доме все еще остались эти яркие плоды. Хотя тыква обладает хорошей сохранностью, не стоит оставлять ее без внимания на долгое время. Вместо этого можно создать из нее вкусную и полезную запеканку.

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Ингредиенты: 

  • тыква
  • свежие дрожжи
  • кукурузный крахмал
  • куриные яйца
  • заменитель сахара
  • овсяные отруби
  • оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Натрите тыкву на мелкой тёрке или измельчите в блендере, следя за тем, чтобы она не стала пюре. Затем приготовьте опару: в теплой воде разведите дрожжи и кукурузный крахмал, уберите смесь в тепло на один час.

  2. В следующем шаге взбейте яйца с заменителем сахара, добавьте оливковое масло и овсяные отруби. Этот состав соедините с натертой тыквой и добавленной опарой. Оставьте тесто на 45 минут, после чего выпекайте при температуре 180°C.

  3. Для одного килограмма тыквы вам понадобятся: три яйца, три столовые ложки овсяных отрубей, две чайные ложки сахарозаменителя и столовая ложка оливкового масла. Для опары используйте: ¼ стакана воды, одну столовую ложку кукурузного крахмала и 25 г свежих дрожжей. 

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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