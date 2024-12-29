Лёгкий салат по рецепту диетолога Королевой подойдёт даже на Новый год

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Оливье, селедка под шубой и винегрет — это классическое трио, которое неизменно присутствует на новогоднем столе. Однако вы можете освежить свое меню, добавив не менее аппетитный и, что самое важное, полезный салат по рецепту врача-диетолога Маргариты Королевой.

Фото: freepik салат с треской

Ингредиенты:

1 огурец

1 небольшая красная луковица

1 большой пучок рукколы

банка печени трески (паштет не подойдёт)

2 помидора

1 ч. л. зерновой горчицы

1 ч. л. бальзамического уксуса

2 ст. л. соевого соуса

Способ приготовления:

В первую очередь займитесь подготовкой заправки: объедините горчицу, бальзамический уксус и соевый соус. На широкую тарелку равномерно распределите рукколу, кружочки огурца, дольки помидоров и тонко нашинкованный лук. Сверху добавьте кусочки печени и полейте всё приготовленной заправкой, сообщила диетолог в своем Telegram-канале.

Уточнения

Бальзамический уксус («бальзамик») (итал. Aceto balsamico) — кисло-сладкая приправа из выдержанного в бочках виноградного сусла, изобретённая в итальянской провинции Модена.

