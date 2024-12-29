Лёгкий салат по рецепту диетолога Королевой подойдёт даже на Новый год

Оливье, селедка под шубой и винегрет — это классическое трио, которое неизменно присутствует на новогоднем столе. Однако вы можете освежить свое меню, добавив не менее аппетитный и, что самое важное, полезный салат по рецепту врача-диетолога Маргариты Королевой.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
В первую очередь займитесь подготовкой заправки: объедините горчицу, бальзамический уксус и соевый соус. На широкую тарелку равномерно распределите рукколу, кружочки огурца, дольки помидоров и тонко нашинкованный лук. Сверху добавьте кусочки печени и полейте всё приготовленной заправкой, сообщила диетолог в своем Telegram-канале.
Бальзамический уксус («бальзамик») (итал. Aceto balsamico) — кисло-сладкая приправа из выдержанного в бочках виноградного сусла, изобретённая в итальянской провинции Модена.
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