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Лёгкий салат по рецепту диетолога Королевой подойдёт даже на Новый год

1:03
Еда

Оливье, селедка под шубой и винегрет — это классическое трио, которое неизменно присутствует на новогоднем столе. Однако вы можете освежить свое меню, добавив не менее аппетитный и, что самое важное, полезный салат по рецепту врача-диетолога Маргариты Королевой.

салат с треской
Фото: freepik
салат с треской

Ингредиенты:

  • 1 огурец
  • 1 небольшая красная луковица
  • 1 большой пучок рукколы
  • банка печени трески (паштет не подойдёт)
  • 2 помидора
  • 1 ч. л. зерновой горчицы
  • 1 ч. л. бальзамического уксуса
  • 2 ст. л. соевого соуса

Способ приготовления:

В первую очередь займитесь подготовкой заправки: объедините горчицу, бальзамический уксус и соевый соус. На широкую тарелку равномерно распределите рукколу, кружочки огурца, дольки помидоров и тонко нашинкованный лук. Сверху добавьте кусочки печени и полейте всё приготовленной заправкой, сообщила диетолог в своем Telegram-канале.

Уточнения

Бальзамический уксус («бальзамик») (итал. Aceto balsamico) — кисло-сладкая приправа из выдержанного в бочках виноградного сусла, изобретённая в итальянской провинции Модена.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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