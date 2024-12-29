Озвучена неожиданная польза имбирных пряников

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить имбирные пряники перед праздниками или в выходные после них — отличная идея. Это не только увлекательный процесс, но и действительно полезное занятие. В интервью порталу Heilpraxis эксперт по питанию Силке Раффайнер объяснила, почему имбирные пряники считаются одним из лучших десертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Имбирные пряники

Это традиционное зимнее лакомство менее калорийно, чем многие другие сладости. В их составе меньше жира и муки, а клетчатки — больше. Если заменить пшеничную муку на ржаную, польза от десерта возрастет ещё больше.

В тесто для пряников обычно добавляют разнообразные специи, такие как корица, гвоздика, анис, мускатный орех, кориандр и кардамон. Эти ингредиенты способствуют улучшению пищеварения. Имбирь, в свою очередь, славится своими сильными противовоспалительными свойствами, что особенно важно в сезон простуд и гриппа. Если в тесто добавить измельченные орехи или сухофрукты, десерт будет богат белками, омега-3 жирными кислотами и важными минералами.

Разумеется, чрезмерное употребление даже полезных сладостей не рекомендуется, особенно того, что щедро украшено сахарной глазурью. Тем не менее, не стоит полностью отказываться от печенья: в умеренных порциях оно не причиняет вреда ни здоровью, ни фигуре.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

