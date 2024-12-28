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Справится даже ребёнок! Лёгкий способ быстро приготовить кекс

0:59
Еда

Для тех, кто любит готовить быстро и вкусно, сегодня раскроем способ приготовления невероятного кекса, который сможет сделать даже ребенок. Повар Кирилл Готовцев, Marketing business partner, рассказал Monetimes.Ru, что существует отличный способ упростить процесс готовки.

Кекс
Фото: commons.wikimedia.org by Sheelah Brennan, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кекс

Для этого вам пригодится готовая смесь для кексов.

Они существуют с советских времен и обеспечивают стабильный результат.

"Вам нужно всего лишь развести смесь с водой, залить в форму и поставить в духовку. В результате все члены семьи будут довольны, а процесс приготовления станет увлекательным занятием для детей", — рассказал эксперт.

Также в него можно добавить различные дополнения: цукаты, изюм, сухофрукты или орешки. Дети таким образом проявят свою креативность.

По мнению Готовцева, не стоит усложнять себе жизнь, когда можно просто взять качественную смесь и насладиться процессом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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