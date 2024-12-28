Справится даже ребёнок! Лёгкий способ быстро приготовить кекс

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Для тех, кто любит готовить быстро и вкусно, сегодня раскроем способ приготовления невероятного кекса, который сможет сделать даже ребенок. Повар Кирилл Готовцев, Marketing business partner, рассказал Monetimes.Ru, что существует отличный способ упростить процесс готовки.

Фото: commons.wikimedia.org by Sheelah Brennan, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кекс

Для этого вам пригодится готовая смесь для кексов.

Они существуют с советских времен и обеспечивают стабильный результат.

"Вам нужно всего лишь развести смесь с водой, залить в форму и поставить в духовку. В результате все члены семьи будут довольны, а процесс приготовления станет увлекательным занятием для детей", — рассказал эксперт.

Также в него можно добавить различные дополнения: цукаты, изюм, сухофрукты или орешки. Дети таким образом проявят свою креативность.

По мнению Готовцева, не стоит усложнять себе жизнь, когда можно просто взять качественную смесь и насладиться процессом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

