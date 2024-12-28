Справится даже ребёнок! Лёгкий способ быстро приготовить кекс

Для тех, кто любит готовить быстро и вкусно, сегодня раскроем способ приготовления невероятного кекса, который сможет сделать даже ребенок. Повар Кирилл Готовцев, Marketing business partner, рассказал Monetimes.Ru, что существует отличный способ упростить процесс готовки.
Для этого вам пригодится готовая смесь для кексов.
Они существуют с советских времен и обеспечивают стабильный результат.
"Вам нужно всего лишь развести смесь с водой, залить в форму и поставить в духовку. В результате все члены семьи будут довольны, а процесс приготовления станет увлекательным занятием для детей", — рассказал эксперт.
Также в него можно добавить различные дополнения: цукаты, изюм, сухофрукты или орешки. Дети таким образом проявят свою креативность.
По мнению Готовцева, не стоит усложнять себе жизнь, когда можно просто взять качественную смесь и насладиться процессом.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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