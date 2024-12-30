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Теперь вам не придётся дорого платить за горбушу в маринаде — простой рецепт изысканного блюда

1:37
Еда

Теперь у вас есть возможность наслаждаться вкусной рыбой, не тратя на неё целое состояние! Попробуйте приготовить горбушу в бальзамическом маринаде, и результат превзойдёт все ваши ожидания!

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Процесс приготовления будет несложным, а результат — потрясающим. Главное — выбрать свежую горбушу.

Вот что вам понадобится:

  • Филе горбуши — 700 г
  • Лук — 2 шт.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Перец чили — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка — пучок
  • Бальзамический уксус 6% — 60 мл
  • Растительное масло — 80 мл
  • Уксус 9% — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Сначала нужно подготовить рыбу: промыть, выпотрошить и отделить филе.
  2. Затем нарежьте лук полукольцами и слегка разомните его руками, чтобы он стал мягче.
  3. Перец чили нарежьте и добавьте к луку. Чеснок и петрушку также мелко нарежьте для аромата.
  4. В миске смешайте соль, сахар, бальзамический уксус, растительное масло и лук с перцем. Тщательно перемешайте.
  5. Нарежьте филе горбуши на кусочки толщиной около сантиметра. Положите их в маринад и аккуратно перемешайте. Не забудьте добавить молоки рыбы в маринад. Переложите всё в контейнер с крышкой и уберите в холодильник на сутки.
  6. Через сутки вы получите невероятно вкусную маринованную рыбу с ароматным луком и перцем. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу!

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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