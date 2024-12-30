Теперь вам не придётся дорого платить за горбушу в маринаде — простой рецепт изысканного блюда

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Теперь у вас есть возможность наслаждаться вкусной рыбой, не тратя на неё целое состояние! Попробуйте приготовить горбушу в бальзамическом маринаде, и результат превзойдёт все ваши ожидания!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Процесс приготовления будет несложным, а результат — потрясающим. Главное — выбрать свежую горбушу.

Вот что вам понадобится:

Филе горбуши — 700 г

Лук — 2 шт.

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Перец чили — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — пучок

Бальзамический уксус 6% — 60 мл

Растительное масло — 80 мл

Уксус 9% — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала нужно подготовить рыбу: промыть, выпотрошить и отделить филе. Затем нарежьте лук полукольцами и слегка разомните его руками, чтобы он стал мягче. Перец чили нарежьте и добавьте к луку. Чеснок и петрушку также мелко нарежьте для аромата. В миске смешайте соль, сахар, бальзамический уксус, растительное масло и лук с перцем. Тщательно перемешайте. Нарежьте филе горбуши на кусочки толщиной около сантиметра. Положите их в маринад и аккуратно перемешайте. Не забудьте добавить молоки рыбы в маринад. Переложите всё в контейнер с крышкой и уберите в холодильник на сутки. Через сутки вы получите невероятно вкусную маринованную рыбу с ароматным луком и перцем. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу!

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).

