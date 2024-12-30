Теперь вам не придётся дорого платить за горбушу в маринаде — простой рецепт изысканного блюда

Теперь у вас есть возможность наслаждаться вкусной рыбой, не тратя на неё целое состояние! Попробуйте приготовить горбушу в бальзамическом маринаде, и результат превзойдёт все ваши ожидания!
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красная рыба
Процесс приготовления будет несложным, а результат — потрясающим. Главное — выбрать свежую горбушу.
Вот что вам понадобится:
Филе горбуши — 700 г
Лук — 2 шт.
Соль — 1 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Перец чили — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Петрушка — пучок
Бальзамический уксус 6% — 60 мл
Растительное масло — 80 мл
Уксус 9% — 1 ч. л.
Приготовление
Сначала нужно подготовить рыбу: промыть, выпотрошить и отделить филе.
Затем нарежьте лук полукольцами и слегка разомните его руками, чтобы он стал мягче.
Перец чили нарежьте и добавьте к луку. Чеснок и петрушку также мелко нарежьте для аромата.
В миске смешайте соль, сахар, бальзамический уксус, растительное масло и лук с перцем. Тщательно перемешайте.
Нарежьте филе горбуши на кусочки толщиной около сантиметра. Положите их в маринад и аккуратно перемешайте. Не забудьте добавить молоки рыбы в маринад. Переложите всё в контейнер с крышкой и уберите в холодильник на сутки.
Через сутки вы получите невероятно вкусную маринованную рыбу с ароматным луком и перцем. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу!
Уточнения
Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).