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Острая горчица: готовим просто и быстро с секретным ингредиентом

1:19
Еда

Острая горчица, приготовленная на огуречном рассоле, — это блюдо, которое по достоинству оценят многие. Однако найти действительно жгучую горчицу в магазине бывает непросто, поэтому предлагаем её самостоятельно.

Горчица
Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Горчица

Процесс приготовления не отнимет у вас много времени, а ингредиенты для неё можно найти без труда.

Ингредиенты:

  • Огуречный или помидорный рассол — 0,5 стакана.
  • Сухая горчица — 3 ст. л.
  • Растительное масло (рафинированное) — 1 ч. л.
  • Мёд (по желанию)
  • Яблочное пюре (по желанию).

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте рассол в микроволновой печи или на плите.
  2. Перелейте тёплый рассол в банку и добавьте сухую горчицу.
  3. Тщательно перемешайте до полного растворения горчичного порошка.
  4. Влейте растительное масло и снова перемешайте.
  5. Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в тёплом месте на 8-9 часов.
  6. Через три часа после начала приготовления можно добавить в горчицу мёд или яблочное пюре. Затем снова закрыть крышку и оставить настаиваться. Это придаёт горчице неповторимый вкус!

Готовую горчицу следует хранить в холодильнике.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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