Острая горчица: готовим просто и быстро с секретным ингредиентом

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Острая горчица, приготовленная на огуречном рассоле, — это блюдо, которое по достоинству оценят многие. Однако найти действительно жгучую горчицу в магазине бывает непросто, поэтому предлагаем её самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Горчица

Процесс приготовления не отнимет у вас много времени, а ингредиенты для неё можно найти без труда.

Ингредиенты:

Огуречный или помидорный рассол — 0,5 стакана.

Сухая горчица — 3 ст. л.

Растительное масло (рафинированное) — 1 ч. л.

Мёд (по желанию)

Яблочное пюре (по желанию).

Процесс приготовления:

Разогрейте рассол в микроволновой печи или на плите. Перелейте тёплый рассол в банку и добавьте сухую горчицу. Тщательно перемешайте до полного растворения горчичного порошка. Влейте растительное масло и снова перемешайте. Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в тёплом месте на 8-9 часов. Через три часа после начала приготовления можно добавить в горчицу мёд или яблочное пюре. Затем снова закрыть крышку и оставить настаиваться. Это придаёт горчице неповторимый вкус!

Готовую горчицу следует хранить в холодильнике.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).



