Острая горчица: готовим просто и быстро с секретным ингредиентом

Острая горчица, приготовленная на огуречном рассоле, — это блюдо, которое по достоинству оценят многие. Однако найти действительно жгучую горчицу в магазине бывает непросто, поэтому предлагаем её самостоятельно.
Процесс приготовления не отнимет у вас много времени, а ингредиенты для неё можно найти без труда.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Готовую горчицу следует хранить в холодильнике.
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