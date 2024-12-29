Завтрак выходного дня с изюминкой: тосты с яичным кремом и соусом из клюквы и апельсина

Когда за окном ещё темно, а на душе царит полусонное спокойствие, нет ничего лучше, чем насладиться ароматными французскими тостами с тёплым и ярким имбирно-клюквенным соусом. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и подарит ощущение домашнего уюта и заботы о себе.
Фото: Adobe Stock by Mouse family, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье
Ингредиенты на 4 порции:
Для соуса:
Апельсины — 2 шт.
Клюква — 120 г
Большое яблоко — 1 шт.
Имбирь — 1 небольшой корень
Коричневый сахар — 2 ст. л.
Корица — 1 ч. л.
Основные ингредиенты:
Хлеб — 4 куска
Куриные яйца — 3 шт.
Молоко — 2/3 стакана
Кленовый сироп — 3 ст. л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Морская соль — 1 щепотка
Приготовление
Из апельсинов выжмите сок (примерно ½ стакана).
Имбирь очистите и нарежьте крупными кусочками.
В небольшой кастрюле смешайте апельсиновый сок, клюкву, корицу, сахар и имбирь. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет.
Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
Добавьте в клюквенный соус и варите ещё 3-4 минуты.
Взбейте яйца блендером, добавьте кленовый сироп, молоко и щепотку соли. Взбивайте до образования пышной массы.
Замочите хлеб в яичной смеси на несколько минут.
Разогрейте сковороду с добавлением сливочного и оливкового масла.
Обжарьте тосты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые тосты подавайте с клюквенным соусом.
Уточнения
Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.