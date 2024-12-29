Завтрак выходного дня с изюминкой: тосты с яичным кремом и соусом из клюквы и апельсина

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда за окном ещё темно, а на душе царит полусонное спокойствие, нет ничего лучше, чем насладиться ароматными французскими тостами с тёплым и ярким имбирно-клюквенным соусом. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и подарит ощущение домашнего уюта и заботы о себе.

Фото: Adobe Stock by Mouse family, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варенье

Ингредиенты на 4 порции:

Для соуса:

Апельсины — 2 шт.

Клюква — 120 г

Большое яблоко — 1 шт.

Имбирь — 1 небольшой корень

Коричневый сахар — 2 ст. л.

Корица — 1 ч. л.

Основные ингредиенты:

Хлеб — 4 куска

Куриные яйца — 3 шт.

Молоко — 2/3 стакана

Кленовый сироп — 3 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Морская соль — 1 щепотка

Приготовление

Из апельсинов выжмите сок (примерно ½ стакана). Имбирь очистите и нарежьте крупными кусочками. В небольшой кастрюле смешайте апельсиновый сок, клюкву, корицу, сахар и имбирь. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками. Добавьте в клюквенный соус и варите ещё 3-4 минуты. Взбейте яйца блендером, добавьте кленовый сироп, молоко и щепотку соли. Взбивайте до образования пышной массы. Замочите хлеб в яичной смеси на несколько минут. Разогрейте сковороду с добавлением сливочного и оливкового масла. Обжарьте тосты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые тосты подавайте с клюквенным соусом.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.



Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

