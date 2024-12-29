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Завтрак выходного дня с изюминкой: тосты с яичным кремом и соусом из клюквы и апельсина

1:51
Еда

Когда за окном ещё темно, а на душе царит полусонное спокойствие, нет ничего лучше, чем насладиться ароматными французскими тостами с тёплым и ярким имбирно-клюквенным соусом. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и подарит ощущение домашнего уюта и заботы о себе.

Варенье
Фото: Adobe Stock by Mouse family, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье

Ингредиенты на 4 порции:

Для соуса:

  • Апельсины — 2 шт.
  • Клюква — 120 г
  • Большое яблоко — 1 шт.
  • Имбирь — 1 небольшой корень
  • Коричневый сахар — 2 ст. л.
  • Корица — 1 ч. л.

Основные ингредиенты:

  • Хлеб — 4 куска
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Молоко — 2/3 стакана
  • Кленовый сироп — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Морская соль — 1 щепотка

Приготовление

  1. Из апельсинов выжмите сок (примерно &frac12 стакана).
  2. Имбирь очистите и нарежьте крупными кусочками.
  3. В небольшой кастрюле смешайте апельсиновый сок, клюкву, корицу, сахар и имбирь. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет.
  4. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
  5. Добавьте в клюквенный соус и варите ещё 3-4 минуты.
  6. Взбейте яйца блендером, добавьте кленовый сироп, молоко и щепотку соли. Взбивайте до образования пышной массы.
  7. Замочите хлеб в яичной смеси на несколько минут.
  8. Разогрейте сковороду с добавлением сливочного и оливкового масла.
  9. Обжарьте тосты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  10. Готовые тосты подавайте с клюквенным соусом.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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