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Новогодний шик: изысканный тарт с орехами, вишней и кленовым сиропом

2:06
Еда

Тарт с орехами, вяленой вишней и кленовым сиропом станет изысканным украшением новогоднего стола. Его насыщенный вкус и аромат сделают праздник еще более запоминающимся.

тарт
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
тарт

Для теста вам понадобятся:

  • 250 г муки
  • 135 г холодного сливочного масла
  • 1 куриное яйцо
  • 1 яичный желток
  • 1 ст. л. сахарной пудры
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 100 г размягченного сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 3 яйца
  • цедра и сок 1 лимона
  • 1 ст. л. ликера амаретто (по желанию)
  • 100 г орехов (например, грецких или миндаля)
  • 70 г вяленой вишни
  • 100 мл кленового сиропа

Приготовление

  1. Смешайте муку, сахарную пудру и соль. Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и перетрите смесь руками до образования крошки.
  2. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, замесите тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  3. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите в разъемную форму, формируя бортики. Наколите тесто вилкой, накройте пергаментом и насыпьте груз (например, фасоль). Выпекайте 15-20 минут.
  4. Для начинки взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до пышной массы. Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать.
  5. Снимите груз, добавьте цедру и сок лимона, а также ликер амаретто (если используете). Взбейте до однородности.
  6. Смешайте крем с орехами и вяленой вишней. Выложите начинку в готовую основу и разровняйте.
  7. Выпекайте тарт еще 20-30 минут до золотистого цвета.
  8. Перед подачей полейте готовый тарт кленовым сиропом.

Уточнения

Тaрт (фр. tarte) — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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