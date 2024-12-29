Новогодний шик: изысканный тарт с орехами, вишней и кленовым сиропом

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Тарт с орехами, вяленой вишней и кленовым сиропом станет изысканным украшением новогоднего стола. Его насыщенный вкус и аромат сделают праздник еще более запоминающимся.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ тарт

Для теста вам понадобятся:

250 г муки

135 г холодного сливочного масла

1 куриное яйцо

1 яичный желток

1 ст. л. сахарной пудры

1 ч. л. ванильного экстракта

щепотка соли

Для начинки:

100 г размягченного сливочного масла

125 г сахара

3 яйца

цедра и сок 1 лимона

1 ст. л. ликера амаретто (по желанию)

100 г орехов (например, грецких или миндаля)

70 г вяленой вишни

100 мл кленового сиропа

Приготовление

Смешайте муку, сахарную пудру и соль. Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и перетрите смесь руками до образования крошки. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, замесите тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите в разъемную форму, формируя бортики. Наколите тесто вилкой, накройте пергаментом и насыпьте груз (например, фасоль). Выпекайте 15-20 минут. Для начинки взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до пышной массы. Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать. Снимите груз, добавьте цедру и сок лимона, а также ликер амаретто (если используете). Взбейте до однородности. Смешайте крем с орехами и вяленой вишней. Выложите начинку в готовую основу и разровняйте. Выпекайте тарт еще 20-30 минут до золотистого цвета. Перед подачей полейте готовый тарт кленовым сиропом.

Уточнения

Тaрт (фр. tarte) — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста.

