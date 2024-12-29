Новогодний шик: изысканный тарт с орехами, вишней и кленовым сиропом
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Тарт с орехами, вяленой вишней и кленовым сиропом станет изысканным украшением новогоднего стола. Его насыщенный вкус и аромат сделают праздник еще более запоминающимся.
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
тарт
Для теста вам понадобятся:
- 250 г муки
- 135 г холодного сливочного масла
- 1 куриное яйцо
- 1 яичный желток
- 1 ст. л. сахарной пудры
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- щепотка соли
Для начинки:
- 100 г размягченного сливочного масла
- 125 г сахара
- 3 яйца
- цедра и сок 1 лимона
- 1 ст. л. ликера амаретто (по желанию)
- 100 г орехов (например, грецких или миндаля)
- 70 г вяленой вишни
- 100 мл кленового сиропа
Приготовление
- Смешайте муку, сахарную пудру и соль. Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и перетрите смесь руками до образования крошки.
- Добавьте яйцо и ванильный экстракт, замесите тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите в разъемную форму, формируя бортики. Наколите тесто вилкой, накройте пергаментом и насыпьте груз (например, фасоль). Выпекайте 15-20 минут.
- Для начинки взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до пышной массы. Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать.
- Снимите груз, добавьте цедру и сок лимона, а также ликер амаретто (если используете). Взбейте до однородности.
- Смешайте крем с орехами и вяленой вишней. Выложите начинку в готовую основу и разровняйте.
- Выпекайте тарт еще 20-30 минут до золотистого цвета.
- Перед подачей полейте готовый тарт кленовым сиропом.
Уточнения
Тaрт (фр. tarte) — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру