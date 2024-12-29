Как приготовить вкуснейший бабушкин апельсиновый пирог без яиц и масла

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом восхитительного апельсинового пирога без яиц и масла. Это идеальный вариант для завтрака после вечеринки, или для тихих уютных семейных вечеров на новогодних каникулах, когда все дома, и часто хочется попить чаю с чем-нибудь вкусным и желательно лёгким.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Когда пирог остынет, выньте его из формы. Подавайте кусочками и наслаждайтесь!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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