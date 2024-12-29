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Как приготовить вкуснейший бабушкин апельсиновый пирог без яиц и масла

1:22
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом восхитительного апельсинового пирога без яиц и масла. Это идеальный вариант для завтрака после вечеринки, или для тихих уютных семейных вечеров на новогодних каникулах, когда все дома, и часто хочется попить чаю с чем-нибудь вкусным и желательно лёгким.

пирог
Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пирог

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 70 г картофельного крахмала
  • 180 г сахара
  • 150 мл обезжиренного молока
  • 65 мл подсолнечного масла
  • 150 мл апельсинового сока
  • Цедра одного апельсина
  • 1 пакетик разрыхлителя для десертов

Приготовление

  1. Смешайте муку и картофельный крахмал в миске. Добавьте сахар, цедру апельсина и перемешайте.
  2. Затем влейте молоко и масло, перемешайте всё с помощью электрического венчика. Добавьте апельсиновый сок и разрыхлитель для десертов.
  3. Вылейте тесто в форму для пончиков, предварительно смазанную маслом.
  4. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 40 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки.

Когда пирог остынет, выньте его из формы. Подавайте кусочками и наслаждайтесь!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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