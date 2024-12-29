Фрикадельки с клюквенным соусом — рецепт в лучших шведских традициях

Сформируйте из смеси шарики и выложите их на тарелку. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 2 часа.
Разогрейте сковороду с растительным маслом.
Обжарьте шарики до золотистого цвета, затем переложите их в форму для запекания.
Накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 30 минут.
Приготовление соуса: растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте муку и перемешайте до получения однородной массы. Постепенно влейте овощной и говяжий бульоны, продолжая помешивать. Доведите смесь до кипения и варите на среднем огне до загустения, около 5 минут. Добавьте сливки, соевый соус и дижонскую горчицу. Перемешайте и доведите до кипения.
Снимите соус с огня и дайте ему немного остыть.
Подавайте фрикадельки с готовым соусом. В качестве гарнира можно использовать мелкий отварной картофель или классическое картофельное пюре. Добавьте клюквенное варенье для традиционного скандинавского акцента.
Уточнения
Фрикаде́лькифрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.