Фрикадельки с клюквенным соусом — рецепт в лучших шведских традициях

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Фрикадельки с клюквенным соусом — традиционное шведское блюдо, которое можно легко приготовить дома. Вот настоящий скандинавский рецепт этого легендарного блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тефтели

Ингредиенты для фрикаделек:

500 г говяжьего фарша

250 г свиного фарша

1 луковица

1 зубчик чеснока

100 г панировочных сухарей

1 яйцо

5 столовых ложек цельного молока

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

40 г сливочного масла

40 г муки

150 мл овощного бульона

150 мл говяжьего бульона

150 мл сливок

2 чайные ложки соевого соуса

1 чайная ложка дижонской горчицы

Клюквенное варенье для подачи (по желанию)

Приготовление фрикаделек

Смешайте в миске говяжий и свиной фарш. Добавьте нарезанный лук, раздавленный чеснок, панировочные сухари, яйцо, молоко, соль и перец. Тщательно перемешайте. Сформируйте из смеси шарики и выложите их на тарелку. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 2 часа. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте шарики до золотистого цвета, затем переложите их в форму для запекания. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 30 минут. Приготовление соуса: растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте муку и перемешайте до получения однородной массы. Постепенно влейте овощной и говяжий бульоны, продолжая помешивать. Доведите смесь до кипения и варите на среднем огне до загустения, около 5 минут. Добавьте сливки, соевый соус и дижонскую горчицу. Перемешайте и доведите до кипения. Снимите соус с огня и дайте ему немного остыть.

Подавайте фрикадельки с готовым соусом.

В качестве гарнира можно использовать мелкий отварной картофель или классическое картофельное пюре.

Добавьте клюквенное варенье для традиционного скандинавского акцента.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

