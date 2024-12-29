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Фрикадельки с клюквенным соусом — рецепт в лучших шведских традициях

2:19
Еда

Фрикадельки с клюквенным соусом — традиционное шведское блюдо, которое можно легко приготовить дома. Вот настоящий скандинавский рецепт этого легендарного блюда.

Тефтели
Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тефтели

Ингредиенты для фрикаделек:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 250 г свиного фарша
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г панировочных сухарей
  • 1 яйцо
  • 5 столовых ложек цельного молока
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

  • 40 г сливочного масла
  • 40 г муки
  • 150 мл овощного бульона
  • 150 мл говяжьего бульона
  • 150 мл сливок
  • 2 чайные ложки соевого соуса
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • Клюквенное варенье для подачи (по желанию)

Приготовление фрикаделек

  1. Смешайте в миске говяжий и свиной фарш.
  2. Добавьте нарезанный лук, раздавленный чеснок, панировочные сухари, яйцо, молоко, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  3. Сформируйте из смеси шарики и выложите их на тарелку. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 2 часа.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  5. Обжарьте шарики до золотистого цвета, затем переложите их в форму для запекания.
  6. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 30 минут.
  7. Приготовление соуса: растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте муку и перемешайте до получения однородной массы. Постепенно влейте овощной и говяжий бульоны, продолжая помешивать. Доведите смесь до кипения и варите на среднем огне до загустения, около 5 минут. Добавьте сливки, соевый соус и дижонскую горчицу. Перемешайте и доведите до кипения.
  8. Снимите соус с огня и дайте ему немного остыть.

Подавайте фрикадельки с готовым соусом.
В качестве гарнира можно использовать мелкий отварной картофель или классическое картофельное пюре.
Добавьте клюквенное варенье для традиционного скандинавского акцента.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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