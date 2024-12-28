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Пять простых советов, как приготовить идеальные варёные яйца

1:54
Еда

Варёные яйца — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и без особых усилий. Однако, чтобы добиться идеального результата, следует учесть несколько важных моментов.

Яйца
Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue
Яйца
  1. Используйте яйца, которые уже некоторое время хранились в холодильнике - так очистить их потом будет намного легче. Не оставляйте яйца при комнатной температуре перед приготовлением.
    Существует миф, что перед варкой яйца нужно оставить на полчаса при комнатной температуре. Однако шеф-повар утверждает, что это не так. Холодные яйца из холодильника очищаются лучше, чем те, которые полежали при комнатной температуре.
  2. Повара утверждают, что качество варёных яиц напрямую зависит от времени, проведённого на плите. Для яиц всмятку потребуется всего пять минут, а для яиц вкрутую — десять.
  3. Шеф-повар советует использовать более старые яйца, так как они легче очищаются после варки. Свежие яйца могут быть вкусными, но после приготовления они очищаются хуже, чем те, которые уже некоторое время пролежали в холодильнике.
  4. Используйте для варки горячую воду. Шеф-повар рекомендует заливать яйца горячей водой, чтобы они приготовились равномерно. Если у вас много яиц, используйте широкую кастрюлю.
  5. Готовьте на слабом огне. Если вы будете готовить яйца на сильном огне, они могут «свернуться» и вытечь из кастрюли. Время варки зависит от того, какой результат вы хотите получить. Для яиц всмятку потребуется три минуты, а для яиц вкрутую — десять.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить вкусные и красивые варёные яйца, которые станут украшением любого стола.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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