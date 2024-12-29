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Новый взгляд на закуски: ваш праздничный стол запомнится этим рулетом
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Как сэкономить время на кухне в Новый год: простые блюда

Еда

Вместо того чтобы весь день стоять у плиты, приготовьте простые блюда, которые ничем не уступают традиционным оливье или селёдке под шубой. Это сэкономит время и оставит больше энергии для празднования.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Три быстрых рецепта для новогоднего стола

1. Рулетики из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • 10-12 крабовых палочек
  • 3 варёных яйца
  • 100 г тёртого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • Зелень, соль, перец
  • Майонез

Приготовление:

  1. Разверните крабовые палочки, чтобы получить "листочки".
  2. Натереть яйца и сыр, добавить измельчённый чеснок и зелень. Посолите, поперчите и заправьте смесь майонезом.
  3. Покройте каждый "листочек" начинкой и сверните в рулетик.

Эти рулетики станут хитом вашего стола: вкусно, быстро и эффектно.

2. Закуска из колбасы и плавленого сыра

Ингредиенты:

  • Салями, сервелат или другая колбаса
  • Мягкий плавленый сыр
  • Оливки, помидоры или огурцы

Приготовление:

  1. Намажьте кусочек колбасы плавленым сыром.
  2. Сверните его в рулетик и закрепите зубочисткой или шпажкой.
  3. Украсьте оливкой или кусочком овоща.

Простая, но элегантная закуска, которая займёт у вас всего пару минут.

3. Запечённые апельсины с мёдом и корицей

Ингредиенты:

  • 2 апельсина
  • 4 ст. л. мёда
  • Горсть измельчённых грецких орехов
  • 1 ч. л. корицы

Приготовление:

  • Очистите апельсины и разделите их на дольки.
  • Положите дольки в форму для запекания. Смешайте мёд, орехи и корицу, полейте апельсины этой смесью.
  • Запекайте 15 минут при температуре 200°C.

Шикарный десерт, который украсит ваш стол и завершит праздничный ужин.

Вместо сложных и времязатратных блюд выбирайте простые и оригинальные рецепты. Такой подход не только упростит приготовление, но и подарит больше времени для общения с семьёй. Пусть Новый год будет радостным и вкусным!

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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