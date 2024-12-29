Как сэкономить время на кухне в Новый год: простые блюда

Вместо того чтобы весь день стоять у плиты, приготовьте простые блюда, которые ничем не уступают традиционным оливье или селёдке под шубой. Это сэкономит время и оставит больше энергии для празднования.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Три быстрых рецепта для новогоднего стола

1. Рулетики из крабовых палочек

Ингредиенты:

10-12 крабовых палочек

3 варёных яйца

100 г тёртого сыра

2 зубчика чеснока

Зелень, соль, перец

Майонез

Приготовление:

Разверните крабовые палочки, чтобы получить "листочки". Натереть яйца и сыр, добавить измельчённый чеснок и зелень. Посолите, поперчите и заправьте смесь майонезом. Покройте каждый "листочек" начинкой и сверните в рулетик.

Эти рулетики станут хитом вашего стола: вкусно, быстро и эффектно.

2. Закуска из колбасы и плавленого сыра

Ингредиенты:

Салями, сервелат или другая колбаса

Мягкий плавленый сыр

Оливки, помидоры или огурцы

Приготовление:

Намажьте кусочек колбасы плавленым сыром. Сверните его в рулетик и закрепите зубочисткой или шпажкой. Украсьте оливкой или кусочком овоща.

Простая, но элегантная закуска, которая займёт у вас всего пару минут.

3. Запечённые апельсины с мёдом и корицей

Ингредиенты:

2 апельсина

4 ст. л. мёда

Горсть измельчённых грецких орехов

1 ч. л. корицы

Приготовление:

Очистите апельсины и разделите их на дольки.

Положите дольки в форму для запекания. Смешайте мёд, орехи и корицу, полейте апельсины этой смесью.

Запекайте 15 минут при температуре 200°C.

Шикарный десерт, который украсит ваш стол и завершит праздничный ужин.

Вместо сложных и времязатратных блюд выбирайте простые и оригинальные рецепты. Такой подход не только упростит приготовление, но и подарит больше времени для общения с семьёй. Пусть Новый год будет радостным и вкусным!

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

