Печенье с шоколадом и апельсином: быстро, просто и невероятно вкусно

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Это печенье покорит сердца всех сладкоежек. Его аромат цитрусовой свежести и нежный шоколадный вкус никого не оставят равнодушным. А приготовить его сможет даже тот, кто редко занимается выпечкой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Печенье

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г (+ немного для смазывания формы)

Тростниковый сахар — 100 г (можно заменить обычным)

Яйцо — 1 шт.

Апельсиновая цедра — 1 апельсин

Молочный шоколад — 50 г (нарезанный мелкими кусочками)

Мука — 275 г

Пошаговый процесс приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противни, смазав их сливочным маслом. В миске взбейте 100 граммов масла до мягкой консистенции. Добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет кремовой. Легко взбейте яйцо, добавьте его в смесь и тщательно перемешайте до однородности.

Добавьте апельсиновую цедру, кусочки шоколада и муку. Замесите тесто руками до образования упругого шара. Разделите тесто на 4 части, раскатайте каждую в форме колбасы (примерно 10 см в длину и 4 см в ширину). Каждую "колбасу" разрежьте на шесть частей, сформировав 24 круглых печенья.

Выложите печенье на подготовленный противень. Выпекайте 10–12 минут, пока края не станут золотистыми. Достаньте из духовки, остудите и наслаждайтесь вкусом.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

