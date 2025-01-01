Печенье с шоколадом и апельсином: быстро, просто и невероятно вкусно

Это печенье покорит сердца всех сладкоежек. Его аромат цитрусовой свежести и нежный шоколадный вкус никого не оставят равнодушным. А приготовить его сможет даже тот, кто редко занимается выпечкой.
Ингредиенты:
Пошаговый процесс приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противни, смазав их сливочным маслом. В миске взбейте 100 граммов масла до мягкой консистенции. Добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет кремовой. Легко взбейте яйцо, добавьте его в смесь и тщательно перемешайте до однородности.
Добавьте апельсиновую цедру, кусочки шоколада и муку. Замесите тесто руками до образования упругого шара. Разделите тесто на 4 части, раскатайте каждую в форме колбасы (примерно 10 см в длину и 4 см в ширину). Каждую "колбасу" разрежьте на шесть частей, сформировав 24 круглых печенья.
Выложите печенье на подготовленный противень. Выпекайте 10–12 минут, пока края не станут золотистыми. Достаньте из духовки, остудите и наслаждайтесь вкусом.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.