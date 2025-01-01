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Печенье с шоколадом и апельсином: быстро, просто и невероятно вкусно

1:36
Еда

Это печенье покорит сердца всех сладкоежек. Его аромат цитрусовой свежести и нежный шоколадный вкус никого не оставят равнодушным. А приготовить его сможет даже тот, кто редко занимается выпечкой.

Печенье
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Печенье

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 100 г (+ немного для смазывания формы)
  • Тростниковый сахар — 100 г (можно заменить обычным)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Апельсиновая цедра — 1 апельсин
  • Молочный шоколад — 50 г (нарезанный мелкими кусочками)
  • Мука — 275 г

Пошаговый процесс приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противни, смазав их сливочным маслом. В миске взбейте 100 граммов масла до мягкой консистенции. Добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет кремовой. Легко взбейте яйцо, добавьте его в смесь и тщательно перемешайте до однородности.

Добавьте апельсиновую цедру, кусочки шоколада и муку. Замесите тесто руками до образования упругого шара. Разделите тесто на 4 части, раскатайте каждую в форме колбасы (примерно 10 см в длину и 4 см в ширину). Каждую "колбасу" разрежьте на шесть частей, сформировав 24 круглых печенья.

Выложите печенье на подготовленный противень. Выпекайте 10–12 минут, пока края не станут золотистыми. Достаньте из духовки, остудите и наслаждайтесь вкусом.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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