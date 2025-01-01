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Секрет нежного крабового салата: всего 5 ингредиентов, а вкус — божественный

1:01
Еда

Крабовые палочки — универсальный продукт, который идеально подходит для приготовления салатов. Этот рецепт подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, включая Новый год.

Крабовые палочки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Майонез — для заправки

Пошаговый рецепт

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками. Помидоры очистите от семян и сока, нарежьте мякоть кубиками среднего размера. Сыр натрите на мелкой тёрке.

На дно тарелки выложите крабовые палочки, затем тертые яйца и помидоры. Каждый слой промазывайте майонезом. В финале обмажьте салат майонезом со всех сторон и посыпьте натёртым сыром. Поместите салат в холодильник на 30 минут для пропитки.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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