Секрет нежного крабового салата: всего 5 ингредиентов, а вкус — божественный

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Крабовые палочки — универсальный продукт, который идеально подходит для приготовления салатов. Этот рецепт подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, включая Новый год.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 г

Помидоры — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Сыр — 100 г

Майонез — для заправки

Пошаговый рецепт

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками. Помидоры очистите от семян и сока, нарежьте мякоть кубиками среднего размера. Сыр натрите на мелкой тёрке.

На дно тарелки выложите крабовые палочки, затем тертые яйца и помидоры. Каждый слой промазывайте майонезом. В финале обмажьте салат майонезом со всех сторон и посыпьте натёртым сыром. Поместите салат в холодильник на 30 минут для пропитки.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

