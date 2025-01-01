Секрет нежного крабового салата: всего 5 ингредиентов, а вкус — божественный

Крабовые палочки — универсальный продукт, который идеально подходит для приготовления салатов. Этот рецепт подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, включая Новый год.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт
Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками. Помидоры очистите от семян и сока, нарежьте мякоть кубиками среднего размера. Сыр натрите на мелкой тёрке.
На дно тарелки выложите крабовые палочки, затем тертые яйца и помидоры. Каждый слой промазывайте майонезом. В финале обмажьте салат майонезом со всех сторон и посыпьте натёртым сыром. Поместите салат в холодильник на 30 минут для пропитки.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
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