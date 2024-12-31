Ленивый торт за 10 минут: готовим из пряников и сметаны

Ленивый торт — это идеальное решение для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное и необычное, но не тратить много времени на кухне. Минимум усилий, максимум удовольствия, а результат порадует как взрослых, так и детей.
Возьмите форму диаметром 20 см и застелите её дно пищевой плёнкой. В отдельной посуде взбейте сметану с сахаром до полного растворения.
Пряники нарежьте вдоль тонкими ломтиками, чтобы они напоминали коржи. Бананы и киви очистите и нарежьте тонкими круглыми ломтиками.
На дно формы выложите слой пряников, затем слой бананов, снова пряники, слой киви и снова пряники.
Каждый слой промазывайте сметанным кремом, а последний слой должен быть полностью покрыт кремом.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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