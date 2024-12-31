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Ленивый торт за 10 минут: готовим из пряников и сметаны

Еда

Ленивый торт — это идеальное решение для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное и необычное, но не тратить много времени на кухне. Минимум усилий, максимум удовольствия, а результат порадует как взрослых, так и детей.

Шоколадный торт
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадный торт

Ингредиенты

  • Пряники — 500 г
  • Сметана (жирность 20%) — 500 мл
  • Сахар — 100 г
  • Банан — 2 шт.
  • Киви — 2 шт.

Пошаговый рецепт

Возьмите форму диаметром 20 см и застелите её дно пищевой плёнкой. В отдельной посуде взбейте сметану с сахаром до полного растворения.

Пряники нарежьте вдоль тонкими ломтиками, чтобы они напоминали коржи. Бананы и киви очистите и нарежьте тонкими круглыми ломтиками.

На дно формы выложите слой пряников, затем слой бананов, снова пряники, слой киви и снова пряники.

Каждый слой промазывайте сметанным кремом, а последний слой должен быть полностью покрыт кремом.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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