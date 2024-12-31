Ленивый торт за 10 минут: готовим из пряников и сметаны

Ленивый торт — это идеальное решение для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное и необычное, но не тратить много времени на кухне. Минимум усилий, максимум удовольствия, а результат порадует как взрослых, так и детей.

Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шоколадный торт

Ингредиенты

Пряники — 500 г

Сметана (жирность 20%) — 500 мл

Сахар — 100 г

Банан — 2 шт.

Киви — 2 шт.

Пошаговый рецепт

Возьмите форму диаметром 20 см и застелите её дно пищевой плёнкой. В отдельной посуде взбейте сметану с сахаром до полного растворения.

Пряники нарежьте вдоль тонкими ломтиками, чтобы они напоминали коржи. Бананы и киви очистите и нарежьте тонкими круглыми ломтиками.

На дно формы выложите слой пряников, затем слой бананов, снова пряники, слой киви и снова пряники.

Каждый слой промазывайте сметанным кремом, а последний слой должен быть полностью покрыт кремом.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

