Как преобразить морковь по-корейски: будете готовить этот салат на каждый праздник

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если традиционная морковь по-корейски уже не вызывает восторга, попробуйте этот оригинальный салат. Яркий, нежный и вкусный, он станет украшением любого праздника.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Ингредиенты:

Копчёная куриная грудка — 300 г

Морковь по-корейски — 150 г

Яйца — 3 шт.

Сыр — 150 г

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — для заправки

Пошаговый рецепт

Нарежьте куриную грудку тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите, натрите белки на крупной тёрке, а желтки разомните вилкой до мелкой крошки.

Чеснок пропустите через пресс и смешайте с морковью по-корейски. Натрите сыр на мелкой тёрке. Установите кулинарное кольцо на плоскую тарелку.

Выложите слоями: первый слой — куриная грудка, затем морковь с чесноком, белки и сыр. Каждый слой покройте сеткой из майонеза.

После снятия кулинарного кольца покройте салат майонезом со всех сторон и обсыпьте крошкой из желтков. Охладите салат в холодильнике минимум на час перед подачей.