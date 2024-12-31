Как преобразить морковь по-корейски: будете готовить этот салат на каждый праздник

Если традиционная морковь по-корейски уже не вызывает восторга, попробуйте этот оригинальный салат. Яркий, нежный и вкусный, он станет украшением любого праздника.
Нарежьте куриную грудку тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите, натрите белки на крупной тёрке, а желтки разомните вилкой до мелкой крошки.
Чеснок пропустите через пресс и смешайте с морковью по-корейски. Натрите сыр на мелкой тёрке. Установите кулинарное кольцо на плоскую тарелку.
Выложите слоями: первый слой — куриная грудка, затем морковь с чесноком, белки и сыр. Каждый слой покройте сеткой из майонеза.
После снятия кулинарного кольца покройте салат майонезом со всех сторон и обсыпьте крошкой из желтков. Охладите салат в холодильнике минимум на час перед подачей.
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