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Как преобразить морковь по-корейски: будете готовить этот салат на каждый праздник

1:11
Еда

Если традиционная морковь по-корейски уже не вызывает восторга, попробуйте этот оригинальный салат. Яркий, нежный и вкусный, он станет украшением любого праздника.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Ингредиенты:

  • Копчёная куриная грудка — 300 г
  • Морковь по-корейски — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр — 150 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — для заправки

Пошаговый рецепт

Нарежьте куриную грудку тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите, натрите белки на крупной тёрке, а желтки разомните вилкой до мелкой крошки.

Чеснок пропустите через пресс и смешайте с морковью по-корейски. Натрите сыр на мелкой тёрке. Установите кулинарное кольцо на плоскую тарелку.

Выложите слоями: первый слой — куриная грудка, затем морковь с чесноком, белки и сыр. Каждый слой покройте сеткой из майонеза.

После снятия кулинарного кольца покройте салат майонезом со всех сторон и обсыпьте крошкой из желтков. Охладите салат в холодильнике минимум на час перед подачей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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