Неочищенные кальмары лучше: вот как их выбрать и приготовить

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо кальмара — вкусный и полезный продукт, но его приготовление требует внимательности. Если не соблюдать правила, мясо может стать жестким и потерять вкус. Узнайте, как правильно выбрать, очистить и приготовить кальмаров, чтобы они получились нежными.

Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кальмар

Как выбрать кальмаров

Профессиональные повара советуют выбирать неочищенных кальмаров, так как их замораживают сразу после вылова, что сохраняет свежесть. Обращайте внимание на следующие параметры:

Цвет должен быть розоватым, а не чисто белым.

должен быть розоватым, а не чисто белым. Толщина льда на тушке должна быть минимальной.

льда на тушке должна быть минимальной. Запах должен быть нейтральным, без неприятных нот.

должен быть нейтральным, без неприятных нот. Размер лучше выбирать небольшой, так как мясо таких кальмаров считается более нежным.

Как очистить кальмара

Очистить тушку можно двумя способами:

Холодный способ: дайте кальмарам слегка разморозиться, затем подцепите шкурку ножом и стяните её к плавникам. Удалите внутренности и хорду. Горячий способ: разморозьте кальмаров при комнатной температуре, затем залейте кипятком на одну минуту. После этого шкурка легко снимется ножом.

Как варить кальмара

Главное правило варки кальмара — минимальное время приготовления. Долгая варка делает мясо жёстким.

Вскипятите подсоленную воду.

Погрузите в неё кальмара на 45 секунд, затем извлеките.

Если у вас нет возможности варить мясо традиционным способом, воспользуйтесь микроволновкой. Сбрызните тушку лимонным соком и готовьте под крышкой на мощности 800 Вт в течение двух минут.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

