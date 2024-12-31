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Неочищенные кальмары лучше: вот как их выбрать и приготовить

1:43
Еда

Мясо кальмара — вкусный и полезный продукт, но его приготовление требует внимательности. Если не соблюдать правила, мясо может стать жестким и потерять вкус. Узнайте, как правильно выбрать, очистить и приготовить кальмаров, чтобы они получились нежными.

кальмар
Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кальмар

Как выбрать кальмаров

Профессиональные повара советуют выбирать неочищенных кальмаров, так как их замораживают сразу после вылова, что сохраняет свежесть. Обращайте внимание на следующие параметры:

  • Цвет должен быть розоватым, а не чисто белым.
  • Толщина льда на тушке должна быть минимальной.
  • Запах должен быть нейтральным, без неприятных нот.
  • Размер лучше выбирать небольшой, так как мясо таких кальмаров считается более нежным.

Как очистить кальмара

Очистить тушку можно двумя способами:

  1. Холодный способ: дайте кальмарам слегка разморозиться, затем подцепите шкурку ножом и стяните её к плавникам. Удалите внутренности и хорду.
  2. Горячий способ: разморозьте кальмаров при комнатной температуре, затем залейте кипятком на одну минуту. После этого шкурка легко снимется ножом.

Как варить кальмара

Главное правило варки кальмара — минимальное время приготовления. Долгая варка делает мясо жёстким.

  • Вскипятите подсоленную воду.
  • Погрузите в неё кальмара на 45 секунд, затем извлеките.

Если у вас нет возможности варить мясо традиционным способом, воспользуйтесь микроволновкой. Сбрызните тушку лимонным соком и готовьте под крышкой на мощности 800 Вт в течение двух минут.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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