Неочищенные кальмары лучше: вот как их выбрать и приготовить

Мясо кальмара — вкусный и полезный продукт, но его приготовление требует внимательности. Если не соблюдать правила, мясо может стать жестким и потерять вкус. Узнайте, как правильно выбрать, очистить и приготовить кальмаров, чтобы они получились нежными.
Профессиональные повара советуют выбирать неочищенных кальмаров, так как их замораживают сразу после вылова, что сохраняет свежесть. Обращайте внимание на следующие параметры:
Очистить тушку можно двумя способами:
Главное правило варки кальмара — минимальное время приготовления. Долгая варка делает мясо жёстким.
Если у вас нет возможности варить мясо традиционным способом, воспользуйтесь микроволновкой. Сбрызните тушку лимонным соком и готовьте под крышкой на мощности 800 Вт в течение двух минут.
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.
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