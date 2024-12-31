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Рассыпчатая гречка за 20 минут: соблюдайте эти пропорции воды и крупы

1:24
Еда

Гречневая крупа — полезный продукт, но приготовить её рассыпчатой удаётся не всегда. Соблюдая несколько простых правил, вы сможете каждый раз добиваться идеального результата.

Гречневая крупа
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречневая крупа

Подготовка гречки

Переберите крупу, чтобы удалить мусор и повреждённые зёрна. Промойте гречку под проточной водой, чтобы избавиться от пыли и крахмала. Для насыщенного вкуса и рассыпчатой текстуры обжарьте крупу на сухой сковороде 3–4 минуты на среднем огне.

Варка гречки

На один стакан гречки возьмите два стакана воды. Добавьте половину чайной ложки соли, это можно сделать как во время варки, так и в готовую кашу. Для приготовления лучше использовать кастрюлю с толстым дном, которая равномерно распределяет тепло и предотвращает пригорание. Залейте крупу холодной водой, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 15–20 минут под крышкой. Перемешивать гречку во время варки не нужно.

Проверка готовности

Чтобы убедиться, что гречка готова, проведите ложкой по дну кастрюли. Если воды там нет, каша готова. Если вы боитесь, что гречка пригорит, снимите кастрюлю с огня за несколько минут до готовности и оставьте под крышкой на 10 минут. Каша "дойдёт" сама.

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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