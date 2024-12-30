Нежный торт с вареньем: готовим, когда хочется чего-то особенного

Если к вам в дом неожиданно пожаловали гости, а вы хотите их накормить чем-то вкусным, приготовьте этот простой торт. Этот рецепт особенно актуален в преддверии Нового года. Готовится быстро, а результат покоряет всех. Гости наверняка не уйдут, пока не съедят весь торт до последней крошки!
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Торт
Ингредиенты для торта (8 порций)
7 яиц
1 стакан муки
1 стакан сахара
1 чайная ложка соды
1 чайная ложка уксуса
малиновое варенье
Для глазури:
1 чайная ложка какао
1 столовая ложка сметаны
0,5 столовой ложки сливочного масла
Пошаговый рецепт
Приготовление теста: разделите яйца на белки и желтки. Желтки смешайте с сахаром до однородности, белки взбейте в крепкую пену. К желткам добавьте просеянную муку, затем осторожно вмешайте белки. Добавьте соду, погашенную уксусом, и перемешайте тесто вручную.
Выпекание бисквита: вылейте тесто в форму и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте до появления румяной корочки. Не открывайте дверцу духовки во время выпекания, чтобы тесто не осело.
Формирование коржей: готовый бисквит достаньте из духовки, дайте ему полностью остыть и разрежьте на коржи.
Сборка торта: каждый корж обильно смажьте малиновым вареньем.
Приготовление глазури: в небольшой миске смешайте какао, сметану и сливочное масло. Нанесите глазурь на верхний слой торта, равномерно распределяя её.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.