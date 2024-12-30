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Нежный торт с вареньем: готовим, когда хочется чего-то особенного

1:40
Еда

Если к вам в дом неожиданно пожаловали гости, а вы хотите их накормить чем-то вкусным, приготовьте этот простой торт. Этот рецепт особенно актуален в преддверии Нового года. Готовится быстро, а результат покоряет всех. Гости наверняка не уйдут, пока не съедят весь торт до последней крошки!

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Ингредиенты для торта (8 порций)

  • 7 яиц
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • 1 чайная ложка соды
  • 1 чайная ложка уксуса
  • малиновое варенье

Для глазури:

  • 1 чайная ложка какао
  • 1 столовая ложка сметаны
  • 0,5 столовой ложки сливочного масла

Пошаговый рецепт

  1. Приготовление теста: разделите яйца на белки и желтки. Желтки смешайте с сахаром до однородности, белки взбейте в крепкую пену. К желткам добавьте просеянную муку, затем осторожно вмешайте белки. Добавьте соду, погашенную уксусом, и перемешайте тесто вручную.
  2. Выпекание бисквита: вылейте тесто в форму и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте до появления румяной корочки. Не открывайте дверцу духовки во время выпекания, чтобы тесто не осело.
  3. Формирование коржей: готовый бисквит достаньте из духовки, дайте ему полностью остыть и разрежьте на коржи.
  4. Сборка торта: каждый корж обильно смажьте малиновым вареньем.
  5. Приготовление глазури: в небольшой миске смешайте какао, сметану и сливочное масло. Нанесите глазурь на верхний слой торта, равномерно распределяя её.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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