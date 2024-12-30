Праздничный винегрет: добавляем один продукт — и вкус меняется до неузнаваемости

Новый год совсем близко, а это значит, что пора составлять праздничное меню. Если вам хочется удивить гостей, добавьте в традиционный винегрет особую изюминку. Этот рецепт с рыбой, оливками и майонезом превратит привычное блюдо в настоящее украшение стола.
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Винегрет
Ингредиенты для праздничного винегрета:
консервированная сардина в масле (240 г);
оливки без косточек (110 г);
картофель (3-4 штуки);
свекла (2 штуки);
свежий зеленый лук (1 пучок);
оливковое масло (30 мл);
майонез (3 ст. л.);
соль и черный молотый перец (по вкусу).
Пошаговый рецепт:
Отварите овощи: в кастрюлю положите картофель, свеклу и морковь. Во время варки добавьте немного соли. Когда овощи будут готовы, остудите их и очистите от кожуры.
Нарежьте ингредиенты: свеклу, картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками. Оливки порежьте тонкими колечками, а свежий лук измельчите мелко.
Смешайте салат: сложите все нарезанные ингредиенты в большую миску. Добавьте оливковое масло, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Украсьте винегрет: верх блюда смажьте майонезом, равномерно распределив его. На слой майонеза положите размятые кусочки консервированной сардины.
Теперь праздничный винегрет готов! Уникальный вкус сардины и оливок добавит блюду пикантности, а оформление сделает его достойным центрального места на вашем столе.
Уточнения
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.