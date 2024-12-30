Праздничный винегрет: добавляем один продукт — и вкус меняется до неузнаваемости

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год совсем близко, а это значит, что пора составлять праздничное меню. Если вам хочется удивить гостей, добавьте в традиционный винегрет особую изюминку. Этот рецепт с рыбой, оливками и майонезом превратит привычное блюдо в настоящее украшение стола.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Ингредиенты для праздничного винегрета:

консервированная сардина в масле (240 г);

оливки без косточек (110 г);

картофель (3-4 штуки);

свекла (2 штуки);

свежий зеленый лук (1 пучок);

оливковое масло (30 мл);

майонез (3 ст. л.);

соль и черный молотый перец (по вкусу).

Пошаговый рецепт:

Отварите овощи : в кастрюлю положите картофель, свеклу и морковь. Во время варки добавьте немного соли. Когда овощи будут готовы, остудите их и очистите от кожуры.

: в кастрюлю положите картофель, свеклу и морковь. Во время варки добавьте немного соли. Когда овощи будут готовы, остудите их и очистите от кожуры. Нарежьте ингредиенты : свеклу, картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками. Оливки порежьте тонкими колечками, а свежий лук измельчите мелко.

: свеклу, картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками. Оливки порежьте тонкими колечками, а свежий лук измельчите мелко. Смешайте салат : сложите все нарезанные ингредиенты в большую миску. Добавьте оливковое масло, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

: сложите все нарезанные ингредиенты в большую миску. Добавьте оливковое масло, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Украсьте винегрет : верх блюда смажьте майонезом, равномерно распределив его. На слой майонеза положите размятые кусочки консервированной сардины.

: верх блюда смажьте майонезом, равномерно распределив его. На слой майонеза положите размятые кусочки консервированной сардины. Финальный штрих: посыпьте салат мелко нарезанным зеленым луком.

Теперь праздничный винегрет готов! Уникальный вкус сардины и оливок добавит блюду пикантности, а оформление сделает его достойным центрального места на вашем столе.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

