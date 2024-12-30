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Праздничный винегрет: добавляем один продукт — и вкус меняется до неузнаваемости

1:46
Еда

Новый год совсем близко, а это значит, что пора составлять праздничное меню. Если вам хочется удивить гостей, добавьте в традиционный винегрет особую изюминку. Этот рецепт с рыбой, оливками и майонезом превратит привычное блюдо в настоящее украшение стола.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Ингредиенты для праздничного винегрета:

  • консервированная сардина в масле (240 г);
  • оливки без косточек (110 г);
  • картофель (3-4 штуки);
  • свекла (2 штуки);
  • свежий зеленый лук (1 пучок);
  • оливковое масло (30 мл);
  • майонез (3 ст. л.);
  • соль и черный молотый перец (по вкусу).

Пошаговый рецепт:

  • Отварите овощи: в кастрюлю положите картофель, свеклу и морковь. Во время варки добавьте немного соли. Когда овощи будут готовы, остудите их и очистите от кожуры.
  • Нарежьте ингредиенты: свеклу, картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками. Оливки порежьте тонкими колечками, а свежий лук измельчите мелко.
  • Смешайте салат: сложите все нарезанные ингредиенты в большую миску. Добавьте оливковое масло, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  • Украсьте винегрет: верх блюда смажьте майонезом, равномерно распределив его. На слой майонеза положите размятые кусочки консервированной сардины.
  • Финальный штрих: посыпьте салат мелко нарезанным зеленым луком.

Теперь праздничный винегрет готов! Уникальный вкус сардины и оливок добавит блюду пикантности, а оформление сделает его достойным центрального места на вашем столе.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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