Как сделать драники менее жирными: этот секрет вам точно понравится

Картофельные оладьи, или драники, могут быть вкусным и аппетитным блюдом, но часто они становятся слишком жирными из-за обилия масла, которое впитывается во время жарки. Это не только делает их менее полезными, но и ухудшает вкус. Однако есть простые способы избежать этой проблемы и сделать драники менее калорийными и более лёгкими.
Чтобы картофельная масса не впитывала много масла, можно использовать одну из двух добавок.
После добавления масла (водки или растительного) можно использовать минимальное количество жира при жарке. Лучше всего готовить на сковороде с антипригарным покрытием. Можно жарить на сухой сковороде или лишь слегка смазать её маслом. Это позволит сохранить драники вкусными, но менее калорийными.
Секретные добавки не только помогают контролировать количество масла, но и делают блюдо более здоровым, не теряя его традиционного вкуса. Теперь ваши драники будут аппетитными, хрустящими и совсем не жирными!
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.
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