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Как сделать драники менее жирными: этот секрет вам точно понравится

1:46
Еда

Картофельные оладьи, или драники, могут быть вкусным и аппетитным блюдом, но часто они становятся слишком жирными из-за обилия масла, которое впитывается во время жарки. Это не только делает их менее полезными, но и ухудшает вкус. Однако есть простые способы избежать этой проблемы и сделать драники менее калорийными и более лёгкими.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

В чём секрет

Чтобы картофельная масса не впитывала много масла, можно использовать одну из двух добавок.

  1. Водка
    Добавьте в картофельную массу максимум ½ чайной ложки водки на килограмм картофеля. Этот приём предотвращает избыточное впитывание масла. Алкоголь испарится при жарке и никак не повлияет на вкус блюда.
  2. Растительное масло
    Если использование алкоголя кажется вам сомнительным, есть более безопасная альтернатива. Добавьте в картофельную массу 1 столовую ложку растительного масла. Это создаст защитный слой вокруг картофельной массы, благодаря чему драники будут впитывать меньше жира.

Как жарить драники правильно

После добавления масла (водки или растительного) можно использовать минимальное количество жира при жарке. Лучше всего готовить на сковороде с антипригарным покрытием. Можно жарить на сухой сковороде или лишь слегка смазать её маслом. Это позволит сохранить драники вкусными, но менее калорийными.

Результат: лёгкие и вкусные драники

Секретные добавки не только помогают контролировать количество масла, но и делают блюдо более здоровым, не теряя его традиционного вкуса. Теперь ваши драники будут аппетитными, хрустящими и совсем не жирными!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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