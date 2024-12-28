Магия в морозилке: готовим мороженое дома — не отличите от магазинного

Устали от магазинного мороженого с искусственными добавками? Попробуйте сделать его дома! Это намного проще, чем кажется. Главное — знать одну хитрость. Чтобы мороженое получилось воздушным, вкусным и по-настоящему домашним, используйте в качестве основного ингредиента сгущённое молоко.
Этот продукт уже содержит нужный баланс сахара и жира, который обеспечивает кремовую текстуру десерта.
Частое взбивание — ключ к идеальной текстуре. Не ленитесь доставать десерт из морозилки каждые полчаса, чтобы разбивать ледяные кристаллы и насыщать массу воздухом. Теперь вы знаете, как приготовить идеальное мороженое дома. Экспериментируйте с добавками: шоколадной крошкой, орехами или свежими ягодами.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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