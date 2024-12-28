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Магия в морозилке: готовим мороженое дома — не отличите от магазинного

2:06
Еда

Устали от магазинного мороженого с искусственными добавками? Попробуйте сделать его дома! Это намного проще, чем кажется. Главное — знать одну хитрость. Чтобы мороженое получилось воздушным, вкусным и по-настоящему домашним, используйте в качестве основного ингредиента сгущённое молоко.

Клубничное мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное мороженое

Этот продукт уже содержит нужный баланс сахара и жира, который обеспечивает кремовую текстуру десерта.

Как приготовить домашнее мороженое

Ингредиенты:

  • 400 мл молока
  • 70 г сливочного масла
  • 120 г сгущённого молока

Пошаговый рецепт:

  • Подготовка молока: налейте молоко в сотейник, поставьте его на плиту и начните разогревать. Не доводите до кипения, просто нагрейте до горячего состояния.
  • Добавление масла: нарежьте масло кубиками и добавьте в молоко. Размешивайте до полного растворения масла.
  • Смешивание ингредиентов: снимите сотейник с огня и взбейте молочную смесь блендером. После этого добавьте сгущённое молоко и снова взбейте.
  • Охлаждение массы: поставьте ёмкость с полученной смесью в холодильник, чтобы она слегка остыла. Затем взбейте её миксером, чтобы добиться пышной текстуры.
  • Заморозка и повторное взбивание: переложите массу в контейнер и отправьте в морозильник. Каждые 30 минут доставайте её и взбивайте миксером. Это нужно для того, чтобы мороженое стало воздушным и без кристаллов льда.
  • Готово! Через несколько часов у вас будет потрясающее домашнее мороженое: нежное, воздушное и натуральное.

Секрет успеха

Частое взбивание — ключ к идеальной текстуре. Не ленитесь доставать десерт из морозилки каждые полчаса, чтобы разбивать ледяные кристаллы и насыщать массу воздухом. Теперь вы знаете, как приготовить идеальное мороженое дома. Экспериментируйте с добавками: шоколадной крошкой, орехами или свежими ягодами.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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