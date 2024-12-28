Магия в морозилке: готовим мороженое дома — не отличите от магазинного

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от магазинного мороженого с искусственными добавками? Попробуйте сделать его дома! Это намного проще, чем кажется. Главное — знать одну хитрость. Чтобы мороженое получилось воздушным, вкусным и по-настоящему домашним, используйте в качестве основного ингредиента сгущённое молоко.

Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубничное мороженое

Этот продукт уже содержит нужный баланс сахара и жира, который обеспечивает кремовую текстуру десерта.

Как приготовить домашнее мороженое

Ингредиенты:

400 мл молока

70 г сливочного масла

120 г сгущённого молока

Пошаговый рецепт:

Подготовка молока: налейте молоко в сотейник, поставьте его на плиту и начните разогревать. Не доводите до кипения, просто нагрейте до горячего состояния.

налейте молоко в сотейник, поставьте его на плиту и начните разогревать. Не доводите до кипения, просто нагрейте до горячего состояния. Добавление масла: нарежьте масло кубиками и добавьте в молоко. Размешивайте до полного растворения масла.

нарежьте масло кубиками и добавьте в молоко. Размешивайте до полного растворения масла. Смешивание ингредиентов: снимите сотейник с огня и взбейте молочную смесь блендером. После этого добавьте сгущённое молоко и снова взбейте.

снимите сотейник с огня и взбейте молочную смесь блендером. После этого добавьте сгущённое молоко и снова взбейте. Охлаждение массы: поставьте ёмкость с полученной смесью в холодильник, чтобы она слегка остыла. Затем взбейте её миксером, чтобы добиться пышной текстуры.

поставьте ёмкость с полученной смесью в холодильник, чтобы она слегка остыла. Затем взбейте её миксером, чтобы добиться пышной текстуры. Заморозка и повторное взбивание: переложите массу в контейнер и отправьте в морозильник. Каждые 30 минут доставайте её и взбивайте миксером. Это нужно для того, чтобы мороженое стало воздушным и без кристаллов льда.

переложите массу в контейнер и отправьте в морозильник. Каждые 30 минут доставайте её и взбивайте миксером. Это нужно для того, чтобы мороженое стало воздушным и без кристаллов льда. Готово! Через несколько часов у вас будет потрясающее домашнее мороженое: нежное, воздушное и натуральное.

Секрет успеха

Частое взбивание — ключ к идеальной текстуре. Не ленитесь доставать десерт из морозилки каждые полчаса, чтобы разбивать ледяные кристаллы и насыщать массу воздухом. Теперь вы знаете, как приготовить идеальное мороженое дома. Экспериментируйте с добавками: шоколадной крошкой, орехами или свежими ягодами.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

