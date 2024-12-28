Создаём новогоднее настроение с рецептом печенья с цедрой апельсина

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат цитрусовых и Новый год неразрывно связаны на протяжении многих десятилетий. Какой же Новый год обходится без мандаринов или апельсинов? Эти фрукты можно наслаждаться отдельно или использовать для выпечки вкусного печенья. Такой подход точно создаст праздничную атмосферу.

Фото: freepik печенье с апельсином

Ингредиенты:

сахар — 120 г.

масло сливочное — 100 г.

яйца куриные — 1 шт

сок апельсиновый — 30 мл

цедра апельсиновая — 1 ст. л.

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

соль — 0,5 ч. л.

мука пшеничная — 250 г.

пудра сахарная — 100 г.

Способ приготовления:

Сначала подготовьте апельсиновую цедру: тщательно вымойте фрукт и натрите его кожуру на мелкой терке, затем отожмите сок. Перемешайте цедру с сахаром, после чего объедините получившуюся смесь со сливочным маслом. Далее добавьте яйцо и апельсиновый сок, тщательно перемешайте и добавьте муку, щепотку соли и разрыхлитель. Замесите тесто с помощью ложки или миксера. Учитывайте, что оно будет довольно липким, поэтому заверните его в пленку и отправьте в холодильник минимум на час. После этого сформируйте из теста шарики или раскатайте его и нарежьте фигурки. Затем обваляйте каждое печенье сначала в сахаре, а потом в сахарной пудре. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 15-25 минут.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

