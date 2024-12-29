Как запечь идеальный по вкусу картофель? Кулинарные советы

Разогрейте духовку до 200 градусов. Нарежьте картофель дольками, оставив кожицу для получения дополнительных питательных веществ. В миске перемешайте дольки с 2 столовыми ложками оливкового масла, чайной ложкой соли и вашими любимыми травами (например, розмарином или тимьяном). Разложите дольки на противне в один слой. Выпекайте 25-30 минут, переворачивая их, пока они не станут хрустящими снаружи и нежными внутри.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Нарежьте картофель кубиками. Смешайте кубики с 3 столовыми ложками оливкового масла, измельченным чесноком, розмарином, солью и перцем. Равномерно разложите их на противне.
Запекайте около 30-35 минут, периодически переворачивая, пока они не приобретут золотисто-коричневый цвет.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Оставьте мелкий картофель целым и положите его в миску. Сбрызните 2 столовыми ложками оливкового масла, добавьте тимьян, измельченный чеснок, соль и перец. Перемешайте.
Переложите картофель в форму для запекания и запекайте 45-50 минут, пока он не станет мягким с хрустящим внешним слоем.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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