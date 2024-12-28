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Как замариновать томаты — самый быстрый рецепт

1:37
Еда

Маринованные помидоры — это замечательное дополнение к столу. Даже простая отварная картошка с ними обретает неповторимый вкус и может легко стать изысканным блюдом для праздника.

Маринованные овощи
Фото: flickr.com by ccarlstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маринованные овощи

Тем не менее, не у каждой хозяйки на полках найдется такая консервация. Но нет нужды бежать в магазин за готовыми маринованными овощами — сделать их самостоятельно можно в любое время года, ведь свежие ингредиенты доступны всегда. Мы предлагаем вам самый простой рецепт, который позволит насладиться закуской уже в день приготовления.

Вам понадобятся: десять спелых томатов, три зубчика чеснока, два стебля сельдерея, две веточки укропа, пять горошин черного перца, три лавровых листа, три столовые ложки соли, чайная ложка сахара и две столовые ложки уксуса.

Для приготовления маринада в одном литре воды смешайте лавровый лист, соль, сахар и перец. Дождитесь, пока смесь закипит, затем продолжайте варить в течение пяти минут. После этого влейте уксус и оставьте маринад на плите еще несколько минут. В это время можно заняться подготовкой помидоров.

Нарежьте стебли сельдерея и укроп специальными ножницами, а сами томаты можно оставить целыми или разрезать на половинки. Поместите овощи и зелень в чистую посуду, добавьте чеснок и залейте все кипящим маринадом. Оставьте заготовку на два часа, затем распределите помидоры по предварительно стерилизованным банкам и закатайте их.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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