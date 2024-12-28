Рецепт новогоднего салата, который всегда съедают первым

Этот новогодний салат вы должны обязательно попробовать!
Ингредиенты: 400 г варёно-копчёной куриной грудки, 100 г сыра Гауда, 4 крупных шампиньонами, половина граната, 100 г грецких орехов, столовая ложка майонеза.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
Га́уда (нидерл Goudse kaas или чаще Gouda) — твёрдый голландский сыр, изготавливаемый из коровьего молока. Жирность — в пределах 48—51 %. Имеют форму круга среднего размера.
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