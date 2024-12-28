Рецепт новогоднего салата, который всегда съедают первым

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот новогодний салат вы должны обязательно попробовать!

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Ингредиенты: 400 г варёно-копчёной куриной грудки, 100 г сыра Гауда, 4 крупных шампиньонами, половина граната, 100 г грецких орехов, столовая ложка майонеза.

Приготовление:

Шампиньоны почистить, порезать на слайсы и обжарить в небольшом количестве масла. Грудку разделить на волокна. Сыр натереть на крупной тёрке. Орехи порубить ножом и обжарить. Гранат очистить и достать зёрна. Всё смешать в чашке, перемешать и заправить майонезом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.



Га́уда (нидерл Goudse kaas или чаще Gouda) — твёрдый голландский сыр, изготавливаемый из коровьего молока. Жирность — в пределах 48—51 %. Имеют форму круга среднего размера.

