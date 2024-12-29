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Яркий и потрясающий на вкус салат для новогоднего стола из нескольких ингредиентов

Еда

Ингредиенты

— Крабовые палочки — 250 г.
— Болгарский перец (красный) — 1 шт.
— Помидоры — 2 большие штуки.
— Сыр твердый — 85 г.
— Чеснок — 3-4 зубчика.
— Майонез — 100 мл.
— Соль — щепотка (по желанию).

Крабовые палочки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов: начнем с нарезки крабовых палочек. Каждую палочку разрежьте пополам вдоль, а потом нарежьте соломкой. Переложите в миску.

2. Болгарский перец: нарежьте красный болгарский перец длинными полосками, а затем каждую полоску поделите пополам. Добавьте к крабовым палочкам.

3. Помидоры: возьмите два больших помидора, разрежьте каждый на четыре части и удалите мякоть. Нам понадобится только плотная часть помидоров. Нарежьте её соломкой и добавьте в общую миску.

4. Сыр: натрите сыр на крупной терке и высыпьте в миску с остальными ингредиентами.

5. Чеснок: через пресс выдавите чеснок (3-4 зубчика). По желанию добавьте щепотку соли.

6. Заправка: положите майонез и тщательно перемешайте салат.

7. Подача: салат можно подавать двумя способами: либо выложив его в общий салатник, либо порционно, используя кольцо для сервировки. Для этого поставьте кольцо на тарелку, заполните его салатом, слегка утрамбуйте ложкой и снимите кольцо. Украсьте зеленью, например, перышками зеленого лука.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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