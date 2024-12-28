Ускоряем готовку: простой способ сварить свёклу за 15 минут, о котором знают немногие

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Свекла — популярный ингредиент многих блюд, но её варка часто вызывает сложности. Однако существует быстрый и эффективный способ приготовить этот корнеплод, который сохранит его мягкость и сочность. Рассмотрим основные шаги.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Выбор и подготовка свеклы

Для ускорения процесса выбирайте свеклу среднего или маленького размера. Это сократит время варки. Перед приготовлением тщательно промойте свеклу, не очищая кожуру. Это поможет сохранить соки внутри и избежать потери цвета. Не удаляйте хвостик.

Варка свеклы

Поместите свеклу в кипящую воду так, чтобы она была полностью покрыта. Варите 2 минуты, затем добавьте хлебную корочку. Это нейтрализует специфический запах, который может возникнуть при варке. Варите свеклу 15 минут на сильном огне без крышки. Следите, чтобы вода не выкипала. По истечении времени снимите кастрюлю с огня и залейте свеклу холодной водой из-под крана. Резкое охлаждение "загоняет" жар внутрь овоща, что позволяет довести свеклу до готовности без дополнительной варки.

Альтернативные методы приготовления

Для ускорения процесса можно использовать скороварку или мультиварку с функцией варки под давлением. Это сократит время приготовления до 15 минут.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно сократить время приготовления свеклы и наслаждаться любимыми блюдами гораздо быстрее. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько легко и быстро можно приготовить этот полезный и вкусный корнеплод.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

