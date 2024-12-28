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Как сделать лук в салате менее острым и более мягким на вкус: простые способы

2:12
Еда

Если в вашей семье не все любят резкий вкус репчатого лука, можно попробовать изменить рецепт салата. Например, если вы готовите традиционный салат, такой как селедка под шубой, но хотите избежать горечи и остроты лука, есть несколько способов сделать его более мягким и приятным на вкус.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Выбор сорта лука

Один из самых простых способов — выбрать менее острый сорт лука. Для салата подойдут белый, красный или ялтинский лук. Эти сорта имеют более сладкий вкус и хорошо сочетаются с другими ингредиентами.

Маринад для лука

Если вы хотите, чтобы лук был менее горьким и едким, можно замариновать его. Для этого мелко нарежьте луковицу, смешайте воду с уксусом, добавьте немного сахара и оставьте лук в этом маринаде на 15 минут. Лук станет более мягким и сладким.

Простые способы смягчить вкус лука

Есть несколько простых способов сделать лук для салатов и других блюд менее острым:

  • Кипяток: Ошпарьте нарезанный лук в дуршлаге кипятком. Это поможет уменьшить его остроту.
  • Ледяная вода: Положите нарезанный лук в миску с холодной водой или добавьте лед. Оставьте на 15–20 минут.
  • Лимонный сок: Смешайте пару столовых ложек лимонного сока с водой и залейте лук на полчаса. Лук станет кислее.
  • Соль: Растворите соль в воде и положите туда нарезанный лук на 20–30 минут. Затем слейте воду. Лук станет немного соленым.
  • Промывание: Присыпьте лук солью, а через 15 минут промойте проточной водой.

Эксперименты с ингредиентами

Для тех, кто любит экспериментировать, можно заменить репчатый лук другими продуктами. Например, вместо него можно использовать зелёный лук или только белые части стебля, так как они менее острые. Также можно попробовать заменить лук натёртым зелёным яблоком. Это придаст салату новый вкус и сделает его более легким и освежающим.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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