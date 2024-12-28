Оливье по-новогоднему: апельсиновый сюрприз в любимом салате

В преддверии новогодних праздников многие хозяйки ищут новые идеи для праздничного стола. Попробуйте разнообразить классический салат "Оливье", добавив в него апельсин. Этот необычный ингредиент придаст блюду изысканный вкус и сделает его по-настоящему оригинальным.
Салат "Оливье" — это традиционный салат, который любим многими в России. Он готовится из простых и доступных продуктов, таких как картофель, морковь, маринованные огурцы, яйца, зелёный горошек и мясо или колбаса. Добавление апельсина придаст салату особую пикантность и утончённость.
Для приготовления вам понадобятся:
Приготовление
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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