Оливье по-новогоднему: апельсиновый сюрприз в любимом салате

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии новогодних праздников многие хозяйки ищут новые идеи для праздничного стола. Попробуйте разнообразить классический салат "Оливье", добавив в него апельсин. Этот необычный ингредиент придаст блюду изысканный вкус и сделает его по-настоящему оригинальным.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат оливье

Салат "Оливье" — это традиционный салат, который любим многими в России. Он готовится из простых и доступных продуктов, таких как картофель, морковь, маринованные огурцы, яйца, зелёный горошек и мясо или колбаса. Добавление апельсина придаст салату особую пикантность и утончённость.

Для приготовления вам понадобятся:

4 средних картофелины;

3 морковки;

4 яйца;

200-300 г копчёного мяса, нарезанного кубиками;

3-4 солёных огурца среднего размера;

1 банка зелёного горошка (340 г);

1 банка консервированной фасоли (белой или красной);

2 небольших очищенных апельсина, нарезанных кубиками;

1 маленькая луковица (по желанию);

200-250 г майонеза;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Сначала смешайте все ингредиенты без апельсинов и фасоли, предварительно нарезав их как обычно — небольшими кубиками. Затем добавьте апельсины и фасоль, из которой тщательно слили жидкость, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей украсьте салат дольками апельсина и зеленью.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.



Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



