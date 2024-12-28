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Оливье по-новогоднему: апельсиновый сюрприз в любимом салате

1:37
Еда

В преддверии новогодних праздников многие хозяйки ищут новые идеи для праздничного стола. Попробуйте разнообразить классический салат "Оливье", добавив в него апельсин. Этот необычный ингредиент придаст блюду изысканный вкус и сделает его по-настоящему оригинальным.

Салат оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат оливье

Салат "Оливье" — это традиционный салат, который любим многими в России. Он готовится из простых и доступных продуктов, таких как картофель, морковь, маринованные огурцы, яйца, зелёный горошек и мясо или колбаса. Добавление апельсина придаст салату особую пикантность и утончённость.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 4 средних картофелины;
  • 3 морковки;
  • 4 яйца;
  • 200-300 г копчёного мяса, нарезанного кубиками;
  • 3-4 солёных огурца среднего размера;
  • 1 банка зелёного горошка (340 г);
  • 1 банка консервированной фасоли (белой или красной);
  • 2 небольших очищенных апельсина, нарезанных кубиками;
  • 1 маленькая луковица (по желанию);
  • 200-250 г майонеза;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала смешайте все ингредиенты без апельсинов и фасоли, предварительно нарезав их как обычно — небольшими кубиками.
  2. Затем добавьте апельсины и фасоль, из которой тщательно слили жидкость, тщательно перемешайте.
  3. Посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей украсьте салат дольками апельсина и зеленью.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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