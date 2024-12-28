Секреты долгого хранения специй: как сохранить аромат и вкус ваших любимых приправ

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы специи сохранили свои полезные свойства, необходимо создать для них оптимальные условия хранения:

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ специи

Температура. Идеальной температурой для хранения специй является диапазон от 15 до 20 градусов Цельсия. Избегайте размещения рядом с плитой, обогревателями или в местах, где происходят резкие перепады температур. Влажность. Высокая влажность может привести к образованию плесени, поэтому храните специи в сухом месте. Свет. Ультрафиолетовые лучи разрушают ароматические соединения в специях, что негативно сказывается на их вкусовых качествах. Чтобы защитить специи от света, используйте непрозрачные контейнеры или оберните банки в темную ткань, пишет Общественная Служба Новостей.

В чём хранить специи

Стеклянные банки . Стеклянные банки с герметичными крышками — идеальный выбор для хранения специй. Выбирайте банки с широким горлышком для удобства использования.

. Стеклянные банки с герметичными крышками — идеальный выбор для хранения специй. Выбирайте банки с широким горлышком для удобства использования. Металлические контейнеры . Металлические контейнеры с защитным покрытием обеспечивают хорошую защиту от света, но могут ржаветь при контакте с влагой. Не забывайте беречь их от высоких температур.

. Металлические контейнеры с защитным покрытием обеспечивают хорошую защиту от света, но могут ржаветь при контакте с влагой. Не забывайте беречь их от высоких температур. Пластиковые контейнеры. Пластиковые контейнеры должны быть герметичными и подходить для хранения продуктов. Они удобны, но менее устойчивы к повреждениям и хуже переносят высокие и низкие температуры.

Пластиковые контейнеры должны быть герметичными и подходить для хранения продуктов. Они удобны, но менее устойчивы к повреждениям и хуже переносят высокие и низкие температуры. Картонные коробки. Не рекомендуется использовать для долгосрочного хранения специй из-за недостаточной защиты от влаги и света.

Сроки хранения специй

Целые специи, такие как перец горошком и корица в палочках, могут храниться до 4-5 лет в герметичных контейнерах.

Молотые специи, такие как куркума, паприка и карри, хранятся до 2-3 лет в герметичных контейнерах в защищённом от света месте.

Сухие травы, такие как базилик, орегано и тимьян, сохраняют свой аромат в течение 1-3 лет.

Смеси специй могут храниться 1-2 года в зависимости от ингредиентов, но некоторые специи могут портиться и терять аромат и ценные характиристики быстрее.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.



