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Без яиц и лишних калорий — облегчённый вариант Цезаря для праздничного стола

1:36
Еда

Если вы обожаете салат "Цезарь", этот рецепт точно вас порадует. Приготовьте эту закуску на Новый год и удивите близких оригинальным и лёгким блюдом.

Салат Цезарь
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат Цезарь

Закуска "Цезарь" обладает уникальным сочетанием вкусов и текстур, при этом в её составе нет яиц, которые делают блюдо не слишком лёгким. Процесс приготовления не займет много времени, пишет tagilcity.ru.

Вот что вам понадобится:

  • Куриное филе — 300 грамм;
  • Твёрдый сыр — 50 грамм;
  • Томаты черри — 100 грамм;
  • Салатные листья;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Багет;
  • Соус "Цезарь".

Приготовление

  1. Начните с маринования куриного филе. Измельчите чеснок, натрите им мясо и оставьте на 20-30 минут. Затем обжарьте курицу на среднем огне до мягкости, остудите и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Багет нарежьте кубиками и пожарьте до золотистой корочки.
  3. Все ингредиенты по отдельности промажьте соусом "Цезарь". На вымытые салатные листья выложите сначала куриное филе, затем натертый сыр и сверху разрезанные пополам томаты черри.

Для красивой подачи используйте широкие плоские тарелки или тарелки с низкими бортиками. Если хотите добавить изысканности, выберите глубокие салатницы.

Украсьте блюдо свежей зеленью, например, базиликом или петрушкой. Дольки лимона разместите рядом с салатом — это придаст яркий цитрусовый вкус и украсит закуску.

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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