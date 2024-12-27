Без яиц и лишних калорий — облегчённый вариант Цезаря для праздничного стола

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы обожаете салат "Цезарь", этот рецепт точно вас порадует. Приготовьте эту закуску на Новый год и удивите близких оригинальным и лёгким блюдом.

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат Цезарь

Закуска "Цезарь" обладает уникальным сочетанием вкусов и текстур, при этом в её составе нет яиц, которые делают блюдо не слишком лёгким. Процесс приготовления не займет много времени, пишет tagilcity.ru.

Вот что вам понадобится:

Куриное филе — 300 грамм;

Твёрдый сыр — 50 грамм;

Томаты черри — 100 грамм;

Салатные листья;

Чеснок — 2 зубчика;

Багет;

Соус "Цезарь".

Приготовление

Начните с маринования куриного филе. Измельчите чеснок, натрите им мясо и оставьте на 20-30 минут. Затем обжарьте курицу на среднем огне до мягкости, остудите и нарежьте небольшими кусочками. Багет нарежьте кубиками и пожарьте до золотистой корочки. Все ингредиенты по отдельности промажьте соусом "Цезарь". На вымытые салатные листья выложите сначала куриное филе, затем натертый сыр и сверху разрезанные пополам томаты черри.

Для красивой подачи используйте широкие плоские тарелки или тарелки с низкими бортиками. Если хотите добавить изысканности, выберите глубокие салатницы.

Украсьте блюдо свежей зеленью, например, базиликом или петрушкой. Дольки лимона разместите рядом с салатом — это придаст яркий цитрусовый вкус и украсит закуску.

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат

