Без яиц и лишних калорий — облегчённый вариант Цезаря для праздничного стола

Если вы обожаете салат "Цезарь", этот рецепт точно вас порадует. Приготовьте эту закуску на Новый год и удивите близких оригинальным и лёгким блюдом.
Закуска "Цезарь" обладает уникальным сочетанием вкусов и текстур, при этом в её составе нет яиц, которые делают блюдо не слишком лёгким. Процесс приготовления не займет много времени, пишет tagilcity.ru.
Вот что вам понадобится:
Приготовление
Для красивой подачи используйте широкие плоские тарелки или тарелки с низкими бортиками. Если хотите добавить изысканности, выберите глубокие салатницы.
Украсьте блюдо свежей зеленью, например, базиликом или петрушкой. Дольки лимона разместите рядом с салатом — это придаст яркий цитрусовый вкус и украсит закуску.
«Цезарь» — овощной салат
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