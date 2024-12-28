Блинчики можно готовить с различными начинками: морепродукты (креветки), куриное филе, ягоды или фрукты. Полейте их медом или шоколадной глазурью перед подачей.
Для теста понадобятся следующие ингредиенты:
- 140 г рисовой муки;
- 120 мл кокосового молока;
- 120 мл воды;
- треть чайной ложки порошка куркумы;
- половина чайной ложки соли;
- при желании можно добавить чайную ложку сахара.
Все компоненты смешиваются до получения однородного теста, после чего ему нужно дать постоять 10 минут. Затем тесто выливается на горячую сковороду, смазанную маслом, и выпекается как обычные блины.
Когда одна сторона блина поджаривается, на нее кладется начинка, а затем блин складывается пополам и обжаривается еще две минуты. Готовые блинчики подавайте горячими вместе с зеленью или вашим любимым соусом.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.