Порадуйте себя и близких вьетнамскими блинчиками. Они подойдут и для завтрака, и для ужина

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинчики можно готовить с различными начинками: морепродукты (креветки), куриное филе, ягоды или фрукты. Полейте их медом или шоколадной глазурью перед подачей.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блинчики с мясом

Для теста понадобятся следующие ингредиенты:

- 140 г рисовой муки;

- 120 мл кокосового молока;

- 120 мл воды;

- треть чайной ложки порошка куркумы;

- половина чайной ложки соли;

- при желании можно добавить чайную ложку сахара.

Все компоненты смешиваются до получения однородного теста, после чего ему нужно дать постоять 10 минут. Затем тесто выливается на горячую сковороду, смазанную маслом, и выпекается как обычные блины.

Когда одна сторона блина поджаривается, на нее кладется начинка, а затем блин складывается пополам и обжаривается еще две минуты. Готовые блинчики подавайте горячими вместе с зеленью или вашим любимым соусом.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

