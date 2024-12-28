Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красный, зелёный или репчатый: выбираем лучший лук
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова
Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны
Как сделать локоны, которые будут держаться сутки
Как правильно мыть натяжные потолки
Эти цветы растут даже в тени и радуют долгие годы
Киев может готовить провокации на ядерных объектах Украины или России
Никас Сафронов уже десять лет страдает бессонницей

Порадуйте себя и близких вьетнамскими блинчиками. Они подойдут и для завтрака, и для ужина

1:00
Еда

Блинчики можно готовить с различными начинками: морепродукты (креветки), куриное филе, ягоды или фрукты. Полейте их медом или шоколадной глазурью перед подачей.

Блинчики с мясом
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блинчики с мясом

Для теста понадобятся следующие ингредиенты:
- 140 г рисовой муки;
- 120 мл кокосового молока;
- 120 мл воды;
- треть чайной ложки порошка куркумы;
- половина чайной ложки соли;
- при желании можно добавить чайную ложку сахара.

Все компоненты смешиваются до получения однородного теста, после чего ему нужно дать постоять 10 минут. Затем тесто выливается на горячую сковороду, смазанную маслом, и выпекается как обычные блины.

Когда одна сторона блина поджаривается, на нее кладется начинка, а затем блин складывается пополам и обжаривается еще две минуты. Готовые блинчики подавайте горячими вместе с зеленью или вашим любимым соусом.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
Эти плодовые деревья станут врагами на вашем участке
Садоводство, цветоводство
Эти плодовые деревья станут врагами на вашем участке
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Сводка с фронта: грядёт битва за Днепропетровск, Зеленский продолжает убивать несуществующих корейцев Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Последние материалы
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова
Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны
Как сделать локоны, которые будут держаться сутки
Как правильно мыть натяжные потолки
Эти цветы растут даже в тени и радуют долгие годы
Порадуйте себя и близких вьетнамскими блинчиками. Они подойдут и для завтрака, и для ужина
Киев может готовить провокации на ядерных объектах Украины или России
Никас Сафронов уже десять лет страдает бессонницей
Беременная Заворотнюк прилетела в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.