Ресторанный суп у вас дома: простой трюк для кулинарного успеха

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите, чтобы ваш суп с крупами или макаронами получался не только вкусным, но и красивым, как в ресторане? Ресторанные повара знают секрет, который предотвращает разваривание круп и мутность бульона. Этот трюк легко применить дома!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп

Главный секрет

В ресторанах все ингредиенты для супа готовят раздельно. Крупы или макароны отвариваются отдельно, а затем добавляются в бульон только перед подачей.

Как это сделать дома

Отварите крупу или макароны отдельно

Например, если вы готовите суп с курицей и рисом, сначала отваривайте рис отдельно.

То же самое применимо к макаронам или другим крупам.

Приготовьте бульон

Отварите курицу или другой основной ингредиент.

Добавьте пассерованные овощи (лук, морковь).

Соберите суп

Через 5 минут после добавления овощей добавьте в бульон уже сваренную крупу или макароны.

Доведите до кипения.

Финальный штрих

Добавьте зелень и оставьте суп настояться на 10–15 минут перед подачей.

Почему это работает

Нет разваривания : крупы и макароны остаются в идеальном состоянии, без риска превратиться в кашу.

: крупы и макароны остаются в идеальном состоянии, без риска превратиться в кашу. Прозрачный бульон: суп выглядит аппетитно и не теряет своей красоты.

Теперь ваш суп будет таким же вкусным и красивым, как в лучших ресторанах!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

