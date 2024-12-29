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Ресторанный суп у вас дома: простой трюк для кулинарного успеха

1:27
Еда

Хотите, чтобы ваш суп с крупами или макаронами получался не только вкусным, но и красивым, как в ресторане? Ресторанные повара знают секрет, который предотвращает разваривание круп и мутность бульона. Этот трюк легко применить дома!

Суп
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

Главный секрет

В ресторанах все ингредиенты для супа готовят раздельно. Крупы или макароны отвариваются отдельно, а затем добавляются в бульон только перед подачей.

Как это сделать дома

Отварите крупу или макароны отдельно

  • Например, если вы готовите суп с курицей и рисом, сначала отваривайте рис отдельно.
  • То же самое применимо к макаронам или другим крупам.

Приготовьте бульон

  • Отварите курицу или другой основной ингредиент.
  • Добавьте пассерованные овощи (лук, морковь).

Соберите суп

  • Через 5 минут после добавления овощей добавьте в бульон уже сваренную крупу или макароны.
  • Доведите до кипения.

Финальный штрих

Добавьте зелень и оставьте суп настояться на 10–15 минут перед подачей.

Почему это работает

  • Нет разваривания: крупы и макароны остаются в идеальном состоянии, без риска превратиться в кашу.
  • Прозрачный бульон: суп выглядит аппетитно и не теряет своей красоты.

Теперь ваш суп будет таким же вкусным и красивым, как в лучших ресторанах!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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