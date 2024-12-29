Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак похвасталась юбкой, за которой долго охотилась
Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать
Секрет шедеврального оливье: замена одного компонента
Трамп вновь пытается заполучить Гренландию
Какие растения сажать рядом с перцем: лучшие соседи для вашего урожая
Салфетки с сюрпризом: создаем праздничную атмосферу с деталями
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Фицо назвал решение Киева по газу РФ беспрецедентным
Проверка кислотности почвы: зачем это важно?

Варите пельмени правильно: два способа сохранить их вкус

1:27
Еда

Варка пельменей кажется простым процессом, но даже здесь можно допустить ошибки, которые портят вкус и вид блюда. Одна из самых распространённых — бросать замороженные пельмени в кипящую воду.

Пельмени
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

  • Резкий перепад температур:
    Замороженные пельмени, попадая в бурлящую воду, испытывают сильный температурный стресс. Это может привести к тому, что они лопнут или начнут развариваться.
  • Склеивание крахмала:
    Крахмал на поверхности теста может сделать пельмени липкими, из-за чего они слипаются и теряют форму.

Как правильно варить пельмени

Есть два проверенных способа избежать неприятностей:

Предварительная подготовка в холодной воде:

  • Положите пельмени в ёмкость с холодной водой на пару минут.
  • Достаньте их и сразу отправьте в кипящую воду. Это подготовит тесто к температурному воздействию.

Загрузка пельменей в воду при 50°C:

  • Наполните кастрюлю водой и нагрейте её до температуры около 50°C (когда вода ещё не закипела).
  • Выложите пельмени и постепенно доведите воду до кипения.

Результат: идеальные пельмени

Если следовать этим рекомендациям, ваши пельмени останутся целыми, не разварятся и не слипнутся. Вы получите идеально приготовленное блюдо с мягким тестом и сочной начинкой.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками
Российский шоу-бизнес
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками Аудио 
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Последние материалы
Ксения Собчак похвасталась юбкой, за которой долго охотилась
Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать
Секрет шедеврального оливье: замена одного компонента
Трамп вновь пытается заполучить Гренландию
Какие растения сажать рядом с перцем: лучшие соседи для вашего урожая
Салфетки с сюрпризом: создаем праздничную атмосферу с деталями
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Фицо назвал решение Киева по газу РФ беспрецедентным
Проверка кислотности почвы: зачем это важно?
В НАТО заявили, что боится гибридной атаки от России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.