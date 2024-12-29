Варите пельмени правильно: два способа сохранить их вкус

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Варка пельменей кажется простым процессом, но даже здесь можно допустить ошибки, которые портят вкус и вид блюда. Одна из самых распространённых — бросать замороженные пельмени в кипящую воду.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

Резкий перепад температур:

Замороженные пельмени, попадая в бурлящую воду, испытывают сильный температурный стресс. Это может привести к тому, что они лопнут или начнут развариваться.

Замороженные пельмени, попадая в бурлящую воду, испытывают сильный температурный стресс. Это может привести к тому, что они лопнут или начнут развариваться. Склеивание крахмала:

Крахмал на поверхности теста может сделать пельмени липкими, из-за чего они слипаются и теряют форму.

Как правильно варить пельмени

Есть два проверенных способа избежать неприятностей:

Предварительная подготовка в холодной воде:

Положите пельмени в ёмкость с холодной водой на пару минут.

Достаньте их и сразу отправьте в кипящую воду. Это подготовит тесто к температурному воздействию.

Загрузка пельменей в воду при 50°C:

Наполните кастрюлю водой и нагрейте её до температуры около 50°C (когда вода ещё не закипела).

Выложите пельмени и постепенно доведите воду до кипения.

Результат: идеальные пельмени

Если следовать этим рекомендациям, ваши пельмени останутся целыми, не разварятся и не слипнутся. Вы получите идеально приготовленное блюдо с мягким тестом и сочной начинкой.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

