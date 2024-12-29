Варите пельмени правильно: два способа сохранить их вкус
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Варка пельменей кажется простым процессом, но даже здесь можно допустить ошибки, которые портят вкус и вид блюда. Одна из самых распространённых — бросать замороженные пельмени в кипящую воду.
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Пельмени
Почему нельзя бросать пельмени в кипяток
- Резкий перепад температур:
Замороженные пельмени, попадая в бурлящую воду, испытывают сильный температурный стресс. Это может привести к тому, что они лопнут или начнут развариваться.
- Склеивание крахмала:
Крахмал на поверхности теста может сделать пельмени липкими, из-за чего они слипаются и теряют форму.
Как правильно варить пельмени
Есть два проверенных способа избежать неприятностей:
Предварительная подготовка в холодной воде:
- Положите пельмени в ёмкость с холодной водой на пару минут.
- Достаньте их и сразу отправьте в кипящую воду. Это подготовит тесто к температурному воздействию.
Загрузка пельменей в воду при 50°C:
- Наполните кастрюлю водой и нагрейте её до температуры около 50°C (когда вода ещё не закипела).
- Выложите пельмени и постепенно доведите воду до кипения.
Результат: идеальные пельмени
Если следовать этим рекомендациям, ваши пельмени останутся целыми, не разварятся и не слипнутся. Вы получите идеально приготовленное блюдо с мягким тестом и сочной начинкой.
Уточнения
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.