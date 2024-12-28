Приготовьте вкуснейшую веганскую заправку для салата Цезарь за 5 минут

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Сливочная веганская заправка "Цезарь" на основе хумуса всего за 5 минут с простыми ингредиентами! Идеальная заправка на растительной основе для салатов.

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат Цезарь

Ингредиенты

1/4 стакана простого хумуса;

1 ч. л. острой горчицы;

12 ч. л. цедры лимона;

2-3 ст. л. лимонного сока;

2 ч. л. каперсов;

4-5 зубчиков чеснока;

1 щепотка соли;

1-2 ст. л. оливкового масла.

Приготовление

В небольшую миску для смешивания добавьте хумус, острую горчицу, цедру лимона и сок, нарезанные каперсы, измельченный чеснок. Тщательно перемешайте. Оливковое масло необязательно, но добавит немного больше кремообразности.

Добавьте немного горячей воды и взбейте до однородной массы. Попробуйте и отрегулируйте вкус по мере необходимости, добавив больше соли и перца, лимонного сока или измельченного чеснока.

Используйте заправку сразу или храните в холодильнике до 5-7 дней.

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.



