Приготовьте вкуснейшую веганскую заправку для салата Цезарь за 5 минут

Сливочная веганская заправка "Цезарь" на основе хумуса всего за 5 минут с простыми ингредиентами! Идеальная заправка на растительной основе для салатов.
В небольшую миску для смешивания добавьте хумус, острую горчицу, цедру лимона и сок, нарезанные каперсы, измельченный чеснок. Тщательно перемешайте. Оливковое масло необязательно, но добавит немного больше кремообразности.
Добавьте немного горячей воды и взбейте до однородной массы. Попробуйте и отрегулируйте вкус по мере необходимости, добавив больше соли и перца, лимонного сока или измельченного чеснока.
Используйте заправку сразу или храните в холодильнике до 5-7 дней.
«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.
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