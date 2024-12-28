Метод "3-3-3": жареный картофель, который всегда получается

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить идеальный жареный картофель с хрустящей корочкой и нежной "начинкой"? Простой и эффективный метод "3-3-3" поможет вам добиться безупречного результата.

Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Суть метода "3-3-3"

Название связано с тремя важными этапами приготовления, где цифра 3 играет ключевую роль:

Трёхсекундный тест — для выбора подходящего картофеля.

Разделение на три части — перед жаркой.

Обжаривание первой части в течение трёх минут.

Как применять метод

Выбор картофеля:

Разрежьте картофелину пополам.

Потрите половинки друг о друга в течение трёх секунд.

Если половинки приклеиваются, картофель слишком крахмалистый — лучше использовать его для пюре или запекания. Если не приклеивается или слегка прилипает, он идеально подходит для жарки.

Подготовка и нарезка:

Нарежьте картофель брусочками или пластинками.

Разделите нарезанный картофель на три равные части.

Процесс жарки:

Разогрейте сковороду и добавьте немного масла.

Выложите первую часть картофеля и обжаривайте три минуты. Затем переверните.

Добавьте вторую часть картофеля и готовьте ещё одну минуту.

Спустя минуту добавьте третью часть и продолжайте жарить до готовности.

Важные правила:

Не накрывайте крышкой во время жарки. Это сохранит хрустящую корочку.

Не солите сразу — добавьте соль в самом конце приготовления, чтобы картофель не стал мягким.

Следуя методу "3-3-3" и этим простым правилам, вы сможете каждый раз готовить идеальный жареный картофель!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

