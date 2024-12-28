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Метод "3-3-3": жареный картофель, который всегда получается

1:46
Еда

Хотите приготовить идеальный жареный картофель с хрустящей корочкой и нежной "начинкой"? Простой и эффективный метод "3-3-3" поможет вам добиться безупречного результата.

Картофель
Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Суть метода "3-3-3"

Название связано с тремя важными этапами приготовления, где цифра 3 играет ключевую роль:

  • Трёхсекундный тест — для выбора подходящего картофеля.
  • Разделение на три части — перед жаркой.
  • Обжаривание первой части в течение трёх минут.

Как применять метод

Выбор картофеля:

  • Разрежьте картофелину пополам.
  • Потрите половинки друг о друга в течение трёх секунд.
  • Если половинки приклеиваются, картофель слишком крахмалистый — лучше использовать его для пюре или запекания. Если не приклеивается или слегка прилипает, он идеально подходит для жарки.

Подготовка и нарезка:

  • Нарежьте картофель брусочками или пластинками.
  • Разделите нарезанный картофель на три равные части.

Процесс жарки:

  • Разогрейте сковороду и добавьте немного масла.
  • Выложите первую часть картофеля и обжаривайте три минуты. Затем переверните.
  • Добавьте вторую часть картофеля и готовьте ещё одну минуту.
  • Спустя минуту добавьте третью часть и продолжайте жарить до готовности.

Важные правила:

  • Не накрывайте крышкой во время жарки. Это сохранит хрустящую корочку.
  • Не солите сразу — добавьте соль в самом конце приготовления, чтобы картофель не стал мягким.

Следуя методу "3-3-3" и этим простым правилам, вы сможете каждый раз готовить идеальный жареный картофель!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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