Как приготовить закуску из шпрот, которая покорит гостей

Необязательно ставить на новогодний стол дорогие блюда, чтобы удивить гостей. Даже обычная банка шпрот может стать основой для эффектной и вкусной закуски. Попробуйте приготовить "Рыбный мухомор" — кулинарный шедевр, который готовится за считанные минуты.
Подготовка гренок:
Нарежьте хлеб тонкими ломтиками и приготовьте гренки. Для этого можно использовать тостер или обжарить хлеб на сковороде.
Чесночный аромат:
Очистите чеснок и натрите им ещё горячие гренки для насыщенного аромата.
Помидоры:
Вымойте помидор, удалите плодоножку и нарежьте тонкими ломтиками.
Сборка закуски:
Украшение:
Добавьте зелень вокруг "ножки" для декора. На "шляпку" нанесите несколько капель майонеза, чтобы она напоминала мухомор.
Подача:
Разместите закуску на красивом блюде и подавайте к столу.
Шпро́ты (лат Sprattus) — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae).
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