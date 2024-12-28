Как приготовить закуску из шпрот, которая покорит гостей

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Необязательно ставить на новогодний стол дорогие блюда, чтобы удивить гостей. Даже обычная банка шпрот может стать основой для эффектной и вкусной закуски. Попробуйте приготовить "Рыбный мухомор" — кулинарный шедевр, который готовится за считанные минуты.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бутерброд со шпротами

Что понадобится:

Шпроты — 1 банка;

Чеснок — 1 зубчик;

Помидор — 1 шт.;

Хлеб — для гренок;

Зелень — свежая;

Майонез — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовка гренок:

Нарежьте хлеб тонкими ломтиками и приготовьте гренки. Для этого можно использовать тостер или обжарить хлеб на сковороде.

Чесночный аромат:

Очистите чеснок и натрите им ещё горячие гренки для насыщенного аромата.

Помидоры:

Вымойте помидор, удалите плодоножку и нарежьте тонкими ломтиками.

Сборка закуски:

Нанесите небольшое количество майонеза на каждую гренку.

На одну половину гренки выложите ломтик помидора, а под ним — шпроту, чтобы помидор стал "шляпкой", а шпрота — "ножкой гриба".

Украшение:

Добавьте зелень вокруг "ножки" для декора. На "шляпку" нанесите несколько капель майонеза, чтобы она напоминала мухомор.

Подача:

Разместите закуску на красивом блюде и подавайте к столу.

Почему это стоит приготовить

Закуска выглядит оригинально и празднично.

Готовится быстро из доступных продуктов.

Удивляет сочетанием вкусов и эффектной подачей.

Уточнения

Шпро́ты (лат Sprattus) — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae).

