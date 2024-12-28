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Как приготовить закуску из шпрот, которая покорит гостей

1:32
Еда

Необязательно ставить на новогодний стол дорогие блюда, чтобы удивить гостей. Даже обычная банка шпрот может стать основой для эффектной и вкусной закуски. Попробуйте приготовить "Рыбный мухомор" — кулинарный шедевр, который готовится за считанные минуты.

Бутерброд со шпротами
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бутерброд со шпротами

Что понадобится:

  • Шпроты — 1 банка;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Помидор — 1 шт.;
  • Хлеб — для гренок;
  • Зелень — свежая;
  • Майонез — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовка гренок:

Нарежьте хлеб тонкими ломтиками и приготовьте гренки. Для этого можно использовать тостер или обжарить хлеб на сковороде.

Чесночный аромат:

Очистите чеснок и натрите им ещё горячие гренки для насыщенного аромата.

Помидоры:

Вымойте помидор, удалите плодоножку и нарежьте тонкими ломтиками.

Сборка закуски:

  • Нанесите небольшое количество майонеза на каждую гренку.
  • На одну половину гренки выложите ломтик помидора, а под ним — шпроту, чтобы помидор стал "шляпкой", а шпрота — "ножкой гриба".

Украшение:

Добавьте зелень вокруг "ножки" для декора. На "шляпку" нанесите несколько капель майонеза, чтобы она напоминала мухомор.

Подача:

Разместите закуску на красивом блюде и подавайте к столу.

Почему это стоит приготовить

  • Закуска выглядит оригинально и празднично.
  • Готовится быстро из доступных продуктов.
  • Удивляет сочетанием вкусов и эффектной подачей.

Уточнения

Шпро́ты (лат  Sprattus) — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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