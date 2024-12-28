Новогодняя хит-закуска: готовится за секунды, а выглядит шикарно

Хотите удивить гостей и близких в новогоднюю ночь? Эта закуска станет «звездой» праздничного стола, затмив традиционные оливье и селёдку под шубой. Её приготовление займёт всего несколько секунд, а результат впечатлит всех.
На фоне такой закуски даже оливье и красная икра окажутся в тени. Попробуйте — и вы сделаете своё праздничное меню ещё ярче!
Саля́ми (итал. salame — колбаса) — сорт твёрдой вяленой колбасы из ферментированного и высушенного на воздухе мяса, взятого от одного или разных видов животных.
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Ученые впервые телепортировали квантовое состояние света через интернет. Это открывает дверь к созданию квантовых сетей и меняет будущее технологий.