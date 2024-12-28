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Новогодняя хит-закуска: готовится за секунды, а выглядит шикарно

1:07
Еда

Хотите удивить гостей и близких в новогоднюю ночь? Эта закуска станет «звездой» праздничного стола, затмив традиционные оливье и селёдку под шубой. Её приготовление займёт всего несколько секунд, а результат впечатлит всех.

Колбасные изделия
Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колбасные изделия

Что понадобится

  • Несколько кусочков салями, сервелата или другой колбасы;
  • Сливочный сыр;
  • Оливки;
  • Зубочистки.

Как приготовить

  • Возьмите ломтики колбасы и намажьте их сливочным сыром.
  • Сверните ломтики в рулетики.
  • Закрепите рулетики зубочистками.
  • Установите на верхушку каждого рулетика оливку.

Почему это блюдо покорит гостей

  • Внешний вид: закуска выглядит стильно и аппетитно.
  • Аромат: сочетание салями, сливочного сыра и оливок создаёт яркий вкус, который удивит даже гурманов.
  • Скорость приготовления: всё готовится буквально за минуты.

На фоне такой закуски даже оливье и красная икра окажутся в тени. Попробуйте — и вы сделаете своё праздничное меню ещё ярче!

Уточнения

Саля́ми (итал. salame — колбаса) — сорт твёрдой вяленой колбасы из ферментированного и высушенного на воздухе мяса, взятого от одного или разных видов животных.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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