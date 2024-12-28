Новогодняя хит-закуска: готовится за секунды, а выглядит шикарно

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить гостей и близких в новогоднюю ночь? Эта закуска станет «звездой» праздничного стола, затмив традиционные оливье и селёдку под шубой. Её приготовление займёт всего несколько секунд, а результат впечатлит всех.

Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колбасные изделия

Что понадобится

Несколько кусочков салями, сервелата или другой колбасы;

Сливочный сыр;

Оливки;

Зубочистки.

Как приготовить

Возьмите ломтики колбасы и намажьте их сливочным сыром.

Сверните ломтики в рулетики.

Закрепите рулетики зубочистками.

Установите на верхушку каждого рулетика оливку.

Почему это блюдо покорит гостей

Внешний вид : закуска выглядит стильно и аппетитно.

: закуска выглядит стильно и аппетитно. Аромат : сочетание салями, сливочного сыра и оливок создаёт яркий вкус, который удивит даже гурманов.

: сочетание салями, сливочного сыра и оливок создаёт яркий вкус, который удивит даже гурманов. Скорость приготовления: всё готовится буквально за минуты.

На фоне такой закуски даже оливье и красная икра окажутся в тени. Попробуйте — и вы сделаете своё праздничное меню ещё ярче!

Уточнения

Саля́ми (итал. salame — колбаса) — сорт твёрдой вяленой колбасы из ферментированного и высушенного на воздухе мяса, взятого от одного или разных видов животных.

