Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воспаление и отёки: когда нужно срочно обратиться к врачу
Новогодняя хит-закуска: готовится за секунды, а выглядит шикарно
Уход за ногтями зимой: что делать, чтобы они не ломались
Как пройдёт Ботанический Новый год в Петербурге
Оштрафуют ли за сигнал дальним светом? Всё, что нужно знать
Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность
Учёные прогнозируют необратимые изменения климата
Помидоры на подоконнике: как обеспечить идеальные условия для роста
Плодовые мушки на космической станции: что исследуют китайские учёные

Золотистый лук или мягкая масса: как правильно готовить зажарку

Еда

Приготовление зажарки кажется простым процессом, но важно знать правильную последовательность, чтобы результат был вкусным и гармоничным.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Морковь

Что обжаривать первым

Опытные кулинары утверждают, что начинать нужно с лука. Именно он закладывается на сковороду первым, а уже после приобретения золотистого оттенка к нему добавляют морковь. Этот порядок универсален и подходит для любого блюда — супа, подливы, рыбы или мясных блюд.

Почему важно соблюдать порядок

Некоторые хозяйки ошибочно начинают с моркови, считая, что она требует больше времени на приготовление. Но это не так.

  • Морковь выделяет сок при обжарке, из-за чего лук перестает жариться и начинает тушиться. Это приводит к тому, что лук превращается в мягкую и водянистую массу.
  • Если лук обжарить первым, он сохранит текстуру и приобретет приятный аромат, который передастся всему блюду.

Исключения из правил

  • Если вы готовите морковь и лук на разных сковородах, их последовательность не имеет значения.
  • Для мясных блюд лук лучше обжаривать отдельно. Это связано с тем, что мясо выделяет сок, который мешает луку прожариться до нужного состояния.

Зная эти тонкости, вы сможете готовить зажарку правильно, делая блюда насыщеннее и вкуснее.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Садоводство, цветоводство
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило Аудио 
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой Аудио 
Популярное
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км

Ученые впервые телепортировали квантовое состояние света через интернет. Это открывает дверь к созданию квантовых сетей и меняет будущее технологий.

Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Последние материалы
В США высоко оценили первый полк С-500 ВС РФ
Воспаление и отёки: когда нужно срочно обратиться к врачу
Новогодняя хит-закуска: готовится за секунды, а выглядит шикарно
Уход за ногтями зимой: что делать, чтобы они не ломались
Как пройдёт Ботанический Новый год в Петербурге
Оштрафуют ли за сигнал дальним светом? Всё, что нужно знать
Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность
Учёные прогнозируют необратимые изменения климата
Помидоры на подоконнике: как обеспечить идеальные условия для роста
Плодовые мушки на космической станции: что исследуют китайские учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.