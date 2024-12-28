Как приготовить салат Цезарь с креветками

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Цезарь" с креветками готовится так же, как с курицей, но с морским акцентом. Для этого блюда важно использовать свежие и хрустящие листья романо и правильно приготовленную заправку — именно они создают фирменный вкус. Размер креветок не играет особой роли, главное — их сочность и нежность.

Фото: Freepik by Designed by Freepik цезарь

Ингредиенты на 4 порции:

Салат Романо — 1 шт.

Креветки очищенные — 20 шт.

Хлеб белый без корки — 200 г

Масло растительное рафинированное — 4 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Сыр Пармезан — по вкусу

Для заправки:

Масло растительное рафинированное — 300 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Анчоусы консервированные — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Уксус белый винный — 1 ст. л.

Сахар-песок — 1 ч. л.

Соус вустерский — по вкусу

Соль — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка креветок и хлеба

Если креветки в панцирях, очистите их, оставив хвостики. Посолите и поперчите. У хлеба удалите корочки и нарежьте мякиш кубиками или порвите руками. Разложите хлеб, чтобы он слегка подсох.

Шаг 2. Приготовление заправки

Раздавите и очистите чеснок. В высокий стакан для погружного блендера сложите яйцо, уксус, вустерский соус, чеснок, анчоусы, соль, сахар и 100 г масла. Взбивайте на средней скорости 20-25 секунд. Порциями добавьте оставшееся масло, добиваясь густой эмульсии.

Шаг 3. Обжарка креветок

В большой сковороде разогрейте масло с раздавленным зубчиком чеснока. Когда чеснок начнёт коричневеть, удалите его и выложите креветки. Обжарьте их по 2 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку.

Шаг 4. Обжарка сухариков

В ту же сковороду выложите хлеб и обжарьте до золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Шаг 5. Подготовка салата

Удалите повреждённые листья романо. Разберите кочан, крупные листья порвите руками. Смешайте с 2 ст. л. заправки и разложите по тарелкам.

Шаг 6. Сборка салата

Выложите на листья креветки, сухарики и стружки пармезана (удобно использовать нож для чистки овощей). Подавайте с оставшейся заправкой.

Уточнения

"Цезарь" — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.

