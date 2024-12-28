Как приготовить салат Цезарь с креветками

Салат "Цезарь" с креветками готовится так же, как с курицей, но с морским акцентом. Для этого блюда важно использовать свежие и хрустящие листья романо и правильно приготовленную заправку — именно они создают фирменный вкус. Размер креветок не играет особой роли, главное — их сочность и нежность.
Ингредиенты на 4 порции:
Для заправки:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. Подготовка креветок и хлеба
Если креветки в панцирях, очистите их, оставив хвостики. Посолите и поперчите. У хлеба удалите корочки и нарежьте мякиш кубиками или порвите руками. Разложите хлеб, чтобы он слегка подсох.
Шаг 2. Приготовление заправки
Раздавите и очистите чеснок. В высокий стакан для погружного блендера сложите яйцо, уксус, вустерский соус, чеснок, анчоусы, соль, сахар и 100 г масла. Взбивайте на средней скорости 20-25 секунд. Порциями добавьте оставшееся масло, добиваясь густой эмульсии.
Шаг 3. Обжарка креветок
В большой сковороде разогрейте масло с раздавленным зубчиком чеснока. Когда чеснок начнёт коричневеть, удалите его и выложите креветки. Обжарьте их по 2 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку.
Шаг 4. Обжарка сухариков
В ту же сковороду выложите хлеб и обжарьте до золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Шаг 5. Подготовка салата
Удалите повреждённые листья романо. Разберите кочан, крупные листья порвите руками. Смешайте с 2 ст. л. заправки и разложите по тарелкам.
Шаг 6. Сборка салата
Выложите на листья креветки, сухарики и стружки пармезана (удобно использовать нож для чистки овощей). Подавайте с оставшейся заправкой.
"Цезарь" — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.
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