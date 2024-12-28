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Как приготовить салат Цезарь с креветками

2:45
Еда

Салат "Цезарь" с креветками готовится так же, как с курицей, но с морским акцентом. Для этого блюда важно использовать свежие и хрустящие листья романо и правильно приготовленную заправку — именно они создают фирменный вкус. Размер креветок не играет особой роли, главное — их сочность и нежность.

цезарь
Фото: Freepik by Designed by Freepik
цезарь

Ингредиенты на 4 порции:

  • Салат Романо — 1 шт.
  • Креветки очищенные — 20 шт.
  • Хлеб белый без корки — 200 г
  • Масло растительное рафинированное — 4 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Сыр Пармезан — по вкусу

Для заправки:

  • Масло растительное рафинированное — 300 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Анчоусы консервированные — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Уксус белый винный — 1 ст. л.
  • Сахар-песок — 1 ч. л.
  • Соус вустерский — по вкусу
  • Соль — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка креветок и хлеба

Если креветки в панцирях, очистите их, оставив хвостики. Посолите и поперчите. У хлеба удалите корочки и нарежьте мякиш кубиками или порвите руками. Разложите хлеб, чтобы он слегка подсох.

Шаг 2. Приготовление заправки

Раздавите и очистите чеснок. В высокий стакан для погружного блендера сложите яйцо, уксус, вустерский соус, чеснок, анчоусы, соль, сахар и 100 г масла. Взбивайте на средней скорости 20-25 секунд. Порциями добавьте оставшееся масло, добиваясь густой эмульсии.

Шаг 3. Обжарка креветок

В большой сковороде разогрейте масло с раздавленным зубчиком чеснока. Когда чеснок начнёт коричневеть, удалите его и выложите креветки. Обжарьте их по 2 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку.

Шаг 4. Обжарка сухариков

В ту же сковороду выложите хлеб и обжарьте до золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Шаг 5. Подготовка салата

Удалите повреждённые листья романо. Разберите кочан, крупные листья порвите руками. Смешайте с 2 ст. л. заправки и разложите по тарелкам.

Шаг 6. Сборка салата

Выложите на листья креветки, сухарики и стружки пармезана (удобно использовать нож для чистки овощей). Подавайте с оставшейся заправкой.

Уточнения

"Цезарь" — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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