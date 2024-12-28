Как приготовить идеальный торт Наполеон дома

Торт "Наполеон" из слоёного теста с заварным кремом — настоящий символ праздника и уютного семейного чаепития. Его воздушные коржи, пропитанные нежным кремом, продолжают завораживать поколения, оставаясь любимым лакомством. Рецепт этого десерта прост в приготовлении, но требует внимания и терпения. Следуйте пошаговой инструкции — и ваш торт станет украшением любого стола.
Ингредиенты на 8 порций:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. Подготовка теста
Достаньте тесто из упаковки и оставьте размораживаться при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 190°C.
Шаг 2. Выпекание коржей
Разделите тесто на 12 равных частей. Каждый кусочек раскатайте в тонкий пласт. Переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, наколите вилкой и выпекайте до светло-золотистого цвета (5-7 минут). Остудите коржи на решётке.
Шаг 3. Приготовление заварного крема
В небольшой миске смешайте 50 г сахара с мукой. В отдельной ёмкости взбейте желтки с 2 ст. л. молока, затем соедините их с сахарно-мучной смесью.
Шаг 4. Заваривание крема
В сотейнике с толстым дном доведите до кипения оставшееся молоко с 150 г сахара, постоянно помешивая. Влейте горячее молоко тонкой струйкой в желтковую смесь, помешивая. Перелейте основу в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню. Варите, помешивая, до загустения (около 15 минут). Остудите.
Шаг 5. Взбивание крема
Сливочное масло нарежьте кубиками и взбейте миксером. Постепенно добавляйте остывшую заварную основу, продолжая взбивать, пока крем не станет пышным и однородным.
Шаг 6. Сборка торта
Отложите один корж для украшения. Остальные коржи смажьте кремом, складывая их друг на друга. Оставшийся корж раскрошите и посыпьте торт сверху. Поставьте в холодильник минимум на 6-8 часов для пропитки.
Шаг 7. Украшение
Перед подачей посыпьте торт сахарной пудрой.
Наполео́н - многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.