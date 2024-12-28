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Как приготовить идеальный торт Наполеон дома

2:46
Еда

Торт "Наполеон" из слоёного теста с заварным кремом — настоящий символ праздника и уютного семейного чаепития. Его воздушные коржи, пропитанные нежным кремом, продолжают завораживать поколения, оставаясь любимым лакомством. Рецепт этого десерта прост в приготовлении, но требует внимания и терпения. Следуйте пошаговой инструкции — и ваш торт станет украшением любого стола.

наполеон
Фото: Freepik by Designed by Freepik
наполеон

Ингредиенты на 8 порций:

  • Замороженное слоёное бездрожжевое тесто — 500 г
  • Сливочное масло (82,5%) — 250 г
  • Сахар — 200 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Желтки — 2 шт.
  • Молоко — 550 мл
  • Сахарная пудра — 1-2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка теста

Достаньте тесто из упаковки и оставьте размораживаться при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 190°C.

Шаг 2. Выпекание коржей

Разделите тесто на 12 равных частей. Каждый кусочек раскатайте в тонкий пласт. Переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, наколите вилкой и выпекайте до светло-золотистого цвета (5-7 минут). Остудите коржи на решётке.

Шаг 3. Приготовление заварного крема

В небольшой миске смешайте 50 г сахара с мукой. В отдельной ёмкости взбейте желтки с 2 ст. л. молока, затем соедините их с сахарно-мучной смесью.

Шаг 4. Заваривание крема

В сотейнике с толстым дном доведите до кипения оставшееся молоко с 150 г сахара, постоянно помешивая. Влейте горячее молоко тонкой струйкой в желтковую смесь, помешивая. Перелейте основу в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню. Варите, помешивая, до загустения (около 15 минут). Остудите.

Шаг 5. Взбивание крема

Сливочное масло нарежьте кубиками и взбейте миксером. Постепенно добавляйте остывшую заварную основу, продолжая взбивать, пока крем не станет пышным и однородным.

Шаг 6. Сборка торта

Отложите один корж для украшения. Остальные коржи смажьте кремом, складывая их друг на друга. Оставшийся корж раскрошите и посыпьте торт сверху. Поставьте в холодильник минимум на 6-8 часов для пропитки.

Шаг 7. Украшение

Перед подачей посыпьте торт сахарной пудрой.

Уточнения

Наполео́н - многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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