Как приготовить идеальный торт Наполеон дома

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Торт "Наполеон" из слоёного теста с заварным кремом — настоящий символ праздника и уютного семейного чаепития. Его воздушные коржи, пропитанные нежным кремом, продолжают завораживать поколения, оставаясь любимым лакомством. Рецепт этого десерта прост в приготовлении, но требует внимания и терпения. Следуйте пошаговой инструкции — и ваш торт станет украшением любого стола.

Фото: Freepik by Designed by Freepik наполеон

Ингредиенты на 8 порций:

Замороженное слоёное бездрожжевое тесто — 500 г

Сливочное масло (82,5%) — 250 г

Сахар — 200 г

Мука — 2 ст. л.

Желтки — 2 шт.

Молоко — 550 мл

Сахарная пудра — 1-2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка теста

Достаньте тесто из упаковки и оставьте размораживаться при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 190°C.

Шаг 2. Выпекание коржей

Разделите тесто на 12 равных частей. Каждый кусочек раскатайте в тонкий пласт. Переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, наколите вилкой и выпекайте до светло-золотистого цвета (5-7 минут). Остудите коржи на решётке.

Шаг 3. Приготовление заварного крема

В небольшой миске смешайте 50 г сахара с мукой. В отдельной ёмкости взбейте желтки с 2 ст. л. молока, затем соедините их с сахарно-мучной смесью.

Шаг 4. Заваривание крема

В сотейнике с толстым дном доведите до кипения оставшееся молоко с 150 г сахара, постоянно помешивая. Влейте горячее молоко тонкой струйкой в желтковую смесь, помешивая. Перелейте основу в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню. Варите, помешивая, до загустения (около 15 минут). Остудите.

Шаг 5. Взбивание крема

Сливочное масло нарежьте кубиками и взбейте миксером. Постепенно добавляйте остывшую заварную основу, продолжая взбивать, пока крем не станет пышным и однородным.

Шаг 6. Сборка торта

Отложите один корж для украшения. Остальные коржи смажьте кремом, складывая их друг на друга. Оставшийся корж раскрошите и посыпьте торт сверху. Поставьте в холодильник минимум на 6-8 часов для пропитки.

Шаг 7. Украшение

Перед подачей посыпьте торт сахарной пудрой.

Уточнения

Наполео́н - многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

